Mehr Schlupflöcher für Schwarzarbeiter? Laut Gewerkschaft gibt es zu wenige Zollkontrollen auf Baustellen im Kreis. Trotzdem flogen mehr Illegale auf.

Mehr Zoll-Beamte auf dem Bau: Das fordert angesichts sinkender Kontrollzahlen die IG Bauen-Agrar-Umwelt. Dies komme seriösen Baufirmen und ihren Beschäftigten zugute, so die Gewerkschaft. © IG Bau

In Mittelsachsen gebe es immer weniger Zollkontrollen. Das bemängelt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). „Nach Informationen des Bezirksvorsitzenden Detlef Zeiß hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, beim Hauptzollamt Dresden 2015 insgesamt 434 Kontrollen auf Baustellen in der Region durchgeführt – ein Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Mirko Hawighorst, Regionalleiter Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen des IG Bau Bezirksverbands Nord-West-Sachsen. Dabei seien 74 Bußgeld-Verfahren eingeleitet worden. Zeiß beruft sich bei diesen Zahlen auf eine Bilanz des Bundesfinanzministeriums, die der IG Bau vorliege.

Die Zoll-Auswertung, die auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Bündnis 90/Grüne) an das Bundesfinanzministerium zurückgeht, belege das „Kontroll-Dilemma“ des Hauptzollamts Dresden allgemein: So seien im vergangenen Jahr dort insgesamt 28 Prozent weniger Arbeitgeber auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft worden als 2014. „Das zeigt: Die Zollfahnder kommen personell nicht hinterher“, meint Detlef Zeiß.

Der Gewerkschafter sieht darin auch vor dem Hintergrund des gesetzlichen Mindestlohns ein Problem: „Anfang letzten Jahres wurde die Lohnuntergrenze von 8,50 Euro eingeführt. Während der Bau seinen eigenen, viel höheren Mindestlohn hat, kamen für viele Betriebe – wie in der Gastronomie – neue Dokumentationspflichten dazu. Hier hätte es viel mehr FKS-Kontrollen geben müssen und nicht weniger“, erklärt der Vorsitzende.

Seit diesem Jahr gelte laut der Handwerkskammer Chemnitz für das Baugewerbe ein Mindestlohn von 11,05 Euro. Im kommenden Jahr solle er auf 11,30 Euro steigen.

Dirk Morgenstern, Geschäftsführer der Mildensteiner Baugilde, sagt dazu: „Gefühlt würde ich fast bejahen, dass die Zollkontrollen weniger werden.“ Meist würden die Zollbeamte auf größeren, längerdauernden Baustellen auftauchen. „Früher waren es mehr Kontrollen“, sagt Morgenstern.

Er nimmt an, dass es sich rumgesprochen habe, dass sich der überwiegende Teil der Bauunternehmer an die Zahlung des Mindestlohns halten würde. Ralf Stephan, Chef der Ostrauer Baugesellschaft, muss länger überlegen, bis ihm die letzte, ihm bekannte Zollkontrolle einfällt. „Das war 2003 oder 2004. Aber das heißt nicht, dass der Zoll nicht trotzdem mal auf der Baustelle war. Wenn die Beamten nichts finden, erfahre ich auch nicht zwangsläufig, dass sie da waren“, sagt Stephan. Er habe seine Mitarbeiter angewiesen, dass sie ihre Ausweise immer dabei haben und auf Verlangen vorzeigen müssen.

Laut dem Landratsamt Mittelsachsen existierten zum Jahresende 2015 insgesamt 26 584 Gewerbebetriebe, davon 5 566 im Bereich Handwerk. Bei 55 Baustellenkontrollen und etwa 20 Kontrollen von Betriebsstätten sind im vergangenen Jahr 61 Verfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet worden. Das sind 17 mehr als 2014. Entsprechende Daten veröffentlichte die Behörde zum Jahresende. Vor allem im Dachdecker-, Kraftfahrzeugmechaniker-, Maurer- und Betonbauerhandwerk gebe es häufig Schwarzarbeiter, heißt es aus dem Landratsamt. Bei Kontrollen auf Großbaustellen im März und Mai 2015 hätten die Beamten der Zollverwaltung dabei geholfen, insgesamt etwa 240 Personen sowie die zugehörigen Betriebe zu überprüfen.

