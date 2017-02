Mehr Schlaglöcher als sonst Das ganze Ausmaß zeigt sich erst, wenn die Temperaturen steigen. Momentan kann nur provisorisch geflickt werden.

Mitarbeiter des Baubetriebsamtes Döbeln haben am Mittwoch Löcher auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Döbeln zumindest provisorisch mit Kaltmischgut verfüllt. Mehr kann im Moment nicht getan werden. © André Braun

In den vergangenen Wochen haben die Straßen im Raum Döbeln erheblich gelitten. Und obwohl der Frost noch im Boden ist, steht schon jetzt fest: Die Schäden sind schlimmer als in den Vorjahren. „Da die Wetterprognosen weiterhin Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhersagen, wird die Schädigung fortschreiten“, kündigt Dirk Schlimper, zuständiger Referatsleiter im Landratsamt, an.

An welchen Straßen hat der Frost besonders große Schäden angerichtet?

In der Region besonders betroffen sind unter anderem die B 169 in Döbeln, die K 7530 in Technitz sowie die S 36 in Fischendorf. Dies teilte Kreissprecherin Cornelia Kluge mit. In Ostrau hat es die S 35 besonders erwischt. Auf verschiedenen Abschnitten wurden bereits Warnschilder aufgestellt, so unter anderem an der K 7510 in Rittmitz, an der K 7515 sowie an der K 7547 in Mockritz. Angegriffen seien laut Kluge vor allem Straßen, an denen bereits mehrfach etwas gemacht wurde und die ohnehin in schlechtem Zustand seien.

Was unternehmen Landkreis und Kommunen, um die Löcher zu flicken?

Sowohl die Mitarbeiter der Straßenmeistereien als auch die der Bauhöfe einiger Kommunen sind zurzeit mit Kaltmischgut dabei, die Löcher zumindest provisorisch zu flicken. Damit werden die besonders gefährlichen Stellen beseitigt. Allerdings halte das Kaltmischgut nicht lange an, wie Dirk Schlimper ergänzt.

Wie wird die Behebung der Winterschäden bezahlt?

Das Geld für die Beseitigung der Winterschäden und die Fahrbahnerneuerung nimmt der Landkreis aus dem Posten für allgemeine Straßenunterhaltung. „Daraus werden auch der Winterdienst und Grünpflegearbeiten sowie sonstige Ausgaben finanziert“, so Cornelia Kluge. Eine besondere Förderung gebe es derzeit nicht. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hofft zwar auf ein extra Programm. Er vermutet jedoch, dass es dazu nicht kommen wird, und die Kommune sich mit den Geldern aus dem Programm zur Oberflächenbehandlung behelfen muss.

Ab wann können die Schäden richtig behoben werden?

Nach Angaben des Landratsamtes öffnen die Mischanlagen in der Regel, je nach Witterungslage, erst im April. Erst dann ist das Verfüllen der Löcher möglich. Davor geht nur der Einsatz von Kaltmischgut. Sowohl Kommunen als auch Landkreis werden zu Beginn des Frühjahr, Ende März/Anfang April, die Straßen begutachten und die Schäden auflisten. Bundes- und Staatsstraßen werden dabei vom Landratsamt und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) begutachtet, Kreisstraßen nur vom Landkreis, kommunale Straßen von den Städten und Gemeinden.

Mit welchen Maßnahmen ist nach dem Winter zu rechnen?

Bei Bundes- und Staatsstraßen entscheidet das Landratsamt mit dem Lasuv, was an welchen Straßen gemacht wird. Sind die Schäden besonders schlimm, dann gibt es eine Fahrbahnerneuerung. „Dabei werden Teile der Straße abgefräst und eine neue Deckschicht in Teilabschnitten bis zu 200 Metern einspurig gezogen“, erklärt Cornelia Kluge. Zudem gibt es Abschnitte, auf denen die Löcher nur verfüllt werden.

Wie gefährlich sind die Schlaglöcher für Kraftfahrer?

Im schlimmsten Fall verursacht die Fahrt durch ein Schlagloch einen Platten, wie Kfz-Meister Matthias Grahl von Grahls Autoservice aus Döbeln sagt. Dann sollten die Kraftfahrer sofort anhalten. Möglich sind aber auch Schäden an Reifen und Felgen. Zudem könne sich die Spur verstellen. „Aber dann muss es schon einen ganz schönen Hieb gegeben haben“, sagt Grahl.

Wer bezahlt für Schäden am Auto durch ein Schlagloch?

Laut Kirstin Klein, Handelsvertreterin der Concordia in Döbeln, ist es möglich, den Schaden über die Vollkasko-Versicherung abzusetzen. Aber meist besteht für die Kunden dann eine Selbstbeteiligung, der Zeitwert des Fahrzeuges sinkt und sie werden in der Versicherung zurückgestuft, sodass sie ab dem kommenden Jahr eine höhere Gebühr zahlen müssen. Nur, wenn bewiesen werden kann, dass jemand anderes an dem Schaden schuld ist, könnten die Kunden auch Schadensersatzansprüche verlangen. Dafür müsse aber nachgewiesen werden, dass das Schlagloch schon sehr lange vorhanden ist und sich das verantwortliche Amt nicht gekümmert hat. „Das wird aber sehr schwierig“, sagt Kirstin Klein.

Was ist die Ursache für die Schlaglöcher?

In den Straßen sind Eislinsen eingeschlossen, die zu einer Erhebung führen. Wenn die Temperaturen steigen, dann entweicht das überschüssige Wasser. Aufgrund des dann entstehenden Hohlraumes bildet sich ein Loch oder ein Riss in der Fahrbahn. Der häufige Wechsel von Frost und Tauwetter beanspruche die Straßen sehr stark, wie Cornelia Kluge sagt.

