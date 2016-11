Mehr Schilder zur Bastei Das Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz, die Bastei, soll in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die wahrscheinlich bekannteste Felsformation der Sächsischen Schweiz. © Norbert Millauer

Lohmen. Mehr Aufmerksamkeit für die bekannteste Felsformation der Sächsischen Schweiz. Das ist der Plan der Stadtverwaltung in Lohmen. Passieren soll das durch zusätzliche Schilder an Staatsstraßen. Darüber informierte Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) im letzten Gemeinderat. Für insgesamt 9000 Euro lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die braunen Schilder am Straßenrand erneuern und zusätzliche aufstellen, die Touristen den Weg zur Bastei zeigen. Einige dieser Schilder wurden bereits ausgetauscht, denn schon im Jahr 2011 gab es dazu erste Gespräche. Die Gemeinde muss für diese Beschilderung auch etwas beisteuern, rund 1 000 Euro. „Das sollte uns die Bastei aber wert sein“, argumentierte der Bürgermeister. Auch andere Sehenswürdigkeiten in der Sächsischen Schweiz bekommen weitere Schilder. Die braunen Wegweiser mit weißer Schrift weisen international auf touristische Ziele hin. (SZ/nr)

