Mehr S-Bahnen zum Stadtfest-Wochenende Die Organisatoren erwarten rund 550 000 Besucher. Es werden Extrazüge eingesetzt, außerdem stehen Busse des VVO-Nachtverkehrs zur Verfügung.

Feuerwerk über der historischen Altstadtkulisse zum Abschluss des Dresdner Stadtfests 2016. © Robert Michael/Archiv

Zum Dresdner Stadtfest vom 18. bis 20. August erwarten die Organisatoren rund 550 000 Besucher. Zusätzliche S-Bahnen nach Meißen und Pirna sowie Busse in die Region bringen die Gäste aus dem Umland nach der Feier sicher nach Hause.

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und viele weitere Verkehrsunternehmen sind ebenfalls vor Ort und laden neben dem Kulturpalast zu einem Besuch ein.

So fahren in den Nächten zu Samstag und Sonntag die letzten S-Bahnen nach Meißen erst um 0.30 Uhr und 1 Uhr ab Dresden-Hauptbahnhof, nach Pirna starten die S-Bahnen um 1.29 Uhr und 1.59 Uhr. Für die späte Heimreise in die Region sorgen außerdem die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital fahren abgestimmt auf die Postplatztreffen der DVB AG um 1.15 Uhr und 2.25 Uhr. (SZ)

Informationen zum Fahrplan und zu den passenden Tickets gibt es im Internet unter www.vvo-online.de und an der VVO-Infohotline unter 0351 8526555.

