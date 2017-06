Mehr S-Bahnen zu Pfingsten Der Verkehrsverbund erhöht das Angebot in Richtung Sächsische Schweiz – weil mit großer Nachfrage gerechnet wird.

© Marko Förster

Am Pfingstwochenende sind auf der S-Bahn-Linie S 1 in Richtung Sächsische Schweiz zusätzliche Züge mit mehr Platz unterwegs. Das teilt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit. „Zusätzlich zu den extra Zügen fahren die regulären S-Bahnen mit einem fünften Wagen“, sagt Lutz Auerbach, Abteilungsleiter für Verkehr im VVO. Der VVO und die S-Bahn Dresden reagieren damit auf die erwartete höhere Nachfrage über die Feiertage.

Die Zusatzzüge werden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Schöna eingesetzt und halten an allen Stationen. Ein Zug fährt 9.50 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof elbaufwärts, der zweite setzt sich 10.20 Uhr in Bewegung. Zurück nach Dresden kommen die Ausflügler ebenfalls mit den zusätzlichen Bahnen. Die Züge mit jeweils vier Wagen und 480 Plätzen verlassen Schöna um 16.50 Uhr und 17.50 Uhr und sind nach 56 Minuten wieder in der Landeshauptstadt. (SZ)

