Mehr S-Bahnen nach Freital Der Verkehrsverbund Oberelbe reagiert auf die Zugausfälle der Regionalbahnen in Richtung Freiberg.

Auf der Strecke zwischen Dresden und Tharandt verstärkt die VVO zeitweise den Takt ihrer Linie S3. © Archiv/SZ

Freital/Tharandt. Zu wenig Platz, verspätete Züge oder ganze Ausfälle. Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Freiberg mussten in den vergangenen Tagen nerven beweisen. Wegen technischer Mängel in den neuen silbernen Regionalzügen der Mitteldeutschen Regiobahn ist fast die Hälfte aller Züge auf der Strecke ausgefallen. Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ist von den Ausfällen die S3 betroffen, die zwischen Dresden über Freital nach Tharandt fährt. Wie der VVO am Mittwoch mitteilte, setzt die DB Regio AG im Auftrag des VVO ab Mittwoch vorerst bis zum Samstag mehr S-Bahnen nach Freital und Tharandt ein und bietet so eine Alternative zu den betroffenen Regionalzügen. „Ab dem Dresdner Hauptbahnhof fahren ab morgen 5 Uhr S-Bahnen zu den Minuten 22 und 37“, erläutert Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. „Ab Tharandt zurück geht es jeweils stündlich zu den Minuten 3 und 54.“ Am Samstag startet der dichtere Takt um 9.22 Uhr. Die Züge halten wie die S-Bahn

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat seit Beginn der Woche technische Probleme mit seinen neuen silbernen Regionalzügen. „Wegen Ausbröckelungen an den Radreifen musste fast die Hälfte der 29 Elektrotriebzüge aus dem Betrieb genommen werden“, heißt es vom VMS. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Hersteller Alstom Transport, der auch für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge zuständig ist, die Ursachen der Radreifenprobleme noch nicht ermitteln. Zusätzlich zu den genannten Problemen treten teilweise auch Störungen in der Türsteuerung bedingt durch Feuchtigkeit auf. Auch hier ist die Firma ATD aktuell dabei, die Ursachen zu ermitteln. Zurzeit könnten nur zehn Fahrzeuge der Flotte fahren. (szo)

Weitere Informationen auf der Internetseite der Mitteldeutschen Regiobahn oder telefonisch unter 0341231898288

