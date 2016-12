Mehr S-Bahnen auch nächste Woche Wegen technischer Mängel fallen Züge der Mitteldeutschen Regiobahn weiterhin aus. Die Deutsche Bahn springt ein.

Obwohl auch in der kommenden Woche einige Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ausfallen, kann der Fahrplan auf der Strecke von Dresden über Freital nach Freiberg eingehalten werden. Das teilte der zuständige Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) am Mittwoch mit. Die DB Regio AG, ein Unternehmen der Deutschen Bahn, setzt bereits seit 7. Dezember im Auftrag des VVO mehr S-Bahnen nach Freital und Tharandt ein und bietet so eine Alternative zu den betroffenen Regionalzügen. Der Einsatz der Züge sei jetzt bis Freitag, dem 23. Dezember, verlängert worden.

„Montags bis freitags fahren die S-Bahnen ab dem Dresdner Hauptbahnhof zu den Minuten 22 und 37“, erläutert Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. „Ab Tharandt zurück geht es jeweils stündlich zu den Minuten 03 und 54.“ Am Sonnabend startet der dichtere Takt um 9.22 Uhr. Die Züge halten wie die S-Bahn an allen Stationen in Freital und in Dresden-Plauen.

Der Betrieb bei der MRB habe sich unterdessen stabilisiert, so der VVO. Mit dem Einsatz von reparierten Triebwagen sowie der Ersatzzüge könne der planmäßige Fahrplan angeboten werden. Der Hersteller der Züge, Alstom Transport Deutschland, arbeite mit Hochdruck an der Behebung der technischen Mängel. „Zu welchem Zeitpunkt der reguläre Betrieb mit allen Kapazitäten wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit nicht absehbar.“ Von den MRB-Zugausfällen betroffen sind die Strecken RB 30 und RE 3.

Über die aktuelle Lage informiert die Mitteldeutsche Regiobahn laufend auf ihrer Internetseite: www.mitteldeutsche-regiobahn.de sowie telefonisch unter der Nummer: 0341 231898288.

zur Startseite