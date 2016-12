Mehr regionale Produkte gewünscht

Bert Wendsche (parteilos ) ist seit 2001 Oberbürgermeister von Radebeul. Hier erledigt er auch den Großteil seiner Einkäufe. © Thomas Kube

Was kaufen Sie in Ihrer Stadt am häufigsten ein?

Wir kaufen als Familie nahezu sämtliche Lebensmittel im örtlichen Einzelhandel. Gleiches gilt für die zahlreichen Artikel des täglichen Bedarfs.

Welche Dinge kaufen Sie in der Regel anderenorts ein?

Dies sind vor allem Textilien und Haushaltsgeräte.

Welche Geschäfte fehlen bei Ihnen?

Die Vielfalt an regionalen Produkten könnte durchaus noch in mehr Läden präsent sein.

Wie unterstützt die Stadt die lokalen Einzelhändler vor Ort?

Unser Schwerpunkt liegt darauf, die beiden Einkaufszentren Ost und West zu stärken und gerade im Lebensmittelbereich die Flächen außerhalb dieser Bereiche nicht weiter anwachsen zu lassen. In Radebeul-Ost ist dies im Zuge des nahezu abgeschlossenen Sanierungsgebietes erfolgreich gelungen und wird von den Menschen gut angenommen. Jetzt gilt es, in West Vergleichbares zu schaffen.

Der Einzelhandel in meiner Stadt wird in den nächsten Jahren …

… so wie die Bevölkerung weiter wachsen und damit auch der Konkurrenz des Internets erfolgreich trotzen.

zur Startseite