Mehr rechtsextreme Straftaten Der Landkreis Bautzen gilt als Schwerpunkt im Freistaat. Angriffe richten sich vor allem gegen Asylsuchende und Linke.

Die Vorfälle auf dem Bautzener Kornmarkt werden im Verfassungsschutzbericht mehrfach thematisiert. © Archivfoto: NEWS5

Die Anzahl rechtsextremer Straftaten im Landkreis Bautzen ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Laut dem aktuellen Bericht des sächsischen Landesverfassungsschutzes waren 2016 in der Region insgesamt 174 rechtsextreme Straftaten registriert worden – darunter 14 Gewalttaten. Für das Vorjahr weist der Bericht insgesamt 165 Straftaten aus, davon acht Fälle von Gewalt. 2014 waren es 157 festgestellte Delikte. Der Landkreis bildet damit einen Schwerpunkt rechtsextremer Straftaten in Sachsen, heißt es in dem Papier. Hinter den Zahlen stecken zumeist sogenannte Propagandadelikte – aber auch Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.

Die Verfassungsschützer rechnen der rechtsextremen Szene im Landkreis zwischen 200 und 250 Personen zu. Im landesweiten Vergleich liege Bautzen damit im Mittelfeld. Dazu zählen einerseits feste Neonazistrukturen in den Städten Bautzen, Hoyerswerda und Radeberg. Zugleich verweisen die Fachleute aber auch auf eine wachsende unstrukturierte rechtsextreme Szene. Diese sei im Kreis Bautzen „hauptsächlich durch die Begehung von Straf- und Gewalttaten aufgefallen“, heißt es in dem Bericht. Im Visier hatten die Rechtsextremen demnach vor allem Asylsuchende und den politischen Gegner. Die Behörde verweist stellvertretend auf zwei Vorfälle in Bautzen im Januar und im April des vergangenen Jahres. Dabei waren jeweils Geflüchtete von Nazis tätlich angegriffen worden.

Auch die Vorfälle auf dem Bautzener Kornmarkt im September des vergangenen Jahres werden in dem Bericht mehrfach thematisiert. So hätten die Krawalle einerseits gezeigt, wie sich Rechtsextreme auch ohne feste Strukturen bei entsprechenden Anlässen etwa über soziale Medien vernetzen können. Darüber hinaus seien die Vorfälle aber auch ein Beleg dafür, wie sehr die Asylthematik weiterhin von Rechtsextremen gezielt instrumentalisiert werde.

Kaum eine Rolle spielt im Kreis indes die linksextreme Szene. Seit Jahren gebe es keine Strukturen. Der Verfassungsschutz verweist lediglich auf einzelne Aktivitäten der autonomen Szene – darunter auch eine Demonstration mit 300 Teilnehmern in Reaktion auf die Kornmarktkrawalle. (SZ/sko)

