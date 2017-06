Mehr Raum für Hortkinder Der Hort in Schwepnitz braucht mehr Platz als bisher. Die Gemeinde kann aushelfen.

© René Plaul

Die Hortkinder in Schwepnitz können im nächsten Schuljahr vorübergehend zwei Klassenräume in der Grundschule nutzen. Der Gemeinderat stimmte einer entsprechenden Mietanfrage des Hortträgers, der Freien Schule in Schwepnitz, nun einstimmig zu. „Der Hort muss im nächsten Jahr mit 100 Hortkindern rechnen“, sagt Bürgermeisterin Elke Röthig. Bisher werden 86 Hortkinder im Erdgeschoss der Freien Schule betreut. „Wir sollten der Freien Schule, bis der neue Anbau fertig ist, mit zwei Räumen in der Grundschule aushelfen und wir machen das sehr gern“, sagt Elke Röthig. Die beiden Räume sind Klassenzimmer in der Grundschule und werden übergangsweise für die Hortbetreuung mit genutzt. Die Freie Schule in Schwepnitz erweitert gerade ihr Schulgebäude und lässt einen neuen Anbau errichten. Das neue Gebäude soll nächstes Jahr fertig sein. (SZ/pre)

