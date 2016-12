Mehr Raum für die Wehr Im Dorfgemeinschaftshaus Reichwalde wird nächstes Jahr der Dachboden ausgebaut. Das ist dringend notwendig.

Sie stehen ein bisschen verloren aber voller Vorfreude in dem leeren Dachboden: Sebastian Pötschke ist Mitglied im Feuerwehrausschuss, Andreas Hottas Wehrleiter in Reichwalde, Michael Andres Ortsvorsteher, Achim Junker der Boxberger Bürgermeister und Stefan Vanatko der Stellvertreter des Wehrleiters (von links). Die Feuerwehrleute leuchten mit ihren Handlampen in dem sonst dunklen Raum, der für die Reichwalder Feuerwehr ausgebaut wird. Foto: Rolf Ullmann

Das sind die schönen Momente im Bürgermeisterleben. Achim Junker konnte am Freitag den Männern und Frauen von der Freiwilligen Feuerwehr in Reichwalde verkünden, dass im kommenden Jahr endlich der Dachboden im Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut wird. Das ist für die Kameraden eine gute Nachricht, denn dieser Raum wird künftig von ihnen genutzt. Und da sie schon lange immer wieder darauf hinweisen, dass der zusätzliche Raum wirklich wichtig ist für die Feuerwehrarbeit, war zwar die Freude über die Nachricht groß, frenetischen Beifall bekam der Boxberger Bürgermeister Achim Junker aber wiederum auch nicht.

Wehrleiter Andreas Hottas kann das auch erklären. Er ist gerade für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt worden, hat das Amt bereits seit 1995 inne. „2002 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Reichwalde eingeweiht. Seitdem gibt es den Raum über der Garage. Der Dachboden ist mit Dämmstoff ausgelegt, aber ansonsten ein Rohbau“, sagt Andreas Hottas. Der ungenutzte Raum wird benötigt. In der Freiwilligen Feuerwehr Reichwalde engagieren sich viele Reichwalder. 28 gehören zur aktiven Einsatzgruppe, von den 16 Kameradinnen in Reichwalde sind fünf bei den Aktiven. 19 Männer und Frauen arbeiten in der Alters- und Ehrenabteilung mit, die Reichwalder haben außerdem ein Ehrenmitglied. Und worauf sie stolz sind: 20 junge Leute machen in der Jugendfeuerwehr mit.

Anders als in anderen Ortswehren der Gemeinde Boxberg drückt also die Reichwalder nicht so sehr das Problem der Bereitschaft für den ehrenamtlichen Dienst bei der Brandbekämpfung, im Hochwasserfall, bei technischen Hilfeleistungen oder im Einsatz bei Unfällen und Katastrophen. Aber in Reichwalde drückt das Platzproblem. Für Schulungen wird unter anderem ein kleiner Raum zwischen den Spinden genutzt. Auch für ein Büro für den Wehrleiter ist bisher in Reichwalde kein Platz. Auf diese räumliche Situation hatte auch immer wieder Gemeinderat Frank Müller aus Reichwalde hingewiesen. Ebenso wie die Kameraden der Feuerwehr selbst. Dabei haben die Kameraden und Kameradinnen nicht das Gefühl, dass die Ortswehr Reichwalde von der Gemeinde Boxberg als fünftes Rad am Wagen betrachtet wird. Wenn zusätzliche Einsatzsachen benötigt werden oder etwas kaputtgegangen ist, dann könne das auch beschafft werden, sagt Andreas Hottas. Vor fünf Jahren hatte es ein neues Einsatzfahrzeug gegeben.

Und nun wird endlich auch das Platzproblem angegangen. Die Gemeinde Boxberg konnte für das Projekt Rekonstruktion des Feuerwehrgerätehauses Reichwalde Fördermittel bekommen. Knapp 41 000 Euro wird dieser Umbau kosten, ein Viertel davon zahlt die Gemeinde aus eigenen Mitteln. In der Begründung für das Vorhaben, die das Bauamt der Gemeindeverwaltung Boxberg formulierte, wird ersichtlich, dass der Wunsch der Reichwalder Feuerwehrleute auch in Boxberg nicht auf taube Ohren gestoßen war. Es heißt darin unter anderem: „Das Dachgeschoss über der Doppelgarage ist bisher nicht ausgebaut und ungenutzt. Dort soll ein Schulungsraum für ungefähr 25 bis 30 Kameraden ausgebaut werden. Dieser ist dringend erforderlich, da bisher für solche Zwecke der Umkleideraum genutzt wird, der dafür nicht geeignet und nicht zulässig ist“. Besonders für die Jugendfeuerwehr seien die derzeitigen Zustände unhaltbar.

Der Schulungsraum unterm Dach wird aber auch als Aufenthaltsraum genutzt werden, wenn die Feuerwehrleute bei einem Brand oder einer anderen Katastrophe im Einsatz sind und auch für die Sitzbereitschaft dienen. Teile des Raumes werden abgetrennt für ein Büro. Das werden der Wehrleiter sowie der Jugendwart und der Gerätewart nutzen. Auch eine Traditionswand wird Platz finden und Regale, in denen Pokale und Urkunden ausgestellt werden können.

Im Februar oder März sollen die Bauarbeiten in Reichwalde beginnen.

