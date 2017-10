Mehr Rastplätze an der A 4 geplant Mittelfristig sollen zwischen Dresden und Görlitz 160 weitere Lkw-Stellflächen entstehen. Wann, ist allerdings ungewiss.

Lkw an Lkw - und trotzdem reicht die Kapazität der Rastplätze an der A 4 nicht. Nun soll Abhilfe geschaffen werden. © Claudia Hübschmann

Der Freistaat will helfen, die für Lkw-Fahrer immer schwierigere Suche nach einem Parkplatz an der A 4 zu entspannen. Nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium sollen die vorhandenen Rastanlagen im Autobahnabschnitt zwischen Görlitz und Dresden mittelfristig ausgebaut und so rund 160 zusätzliche Stellplätze geschaffen werden. Mit der Entwurfsplanung sei bereits im vorigen Jahr begonnen worden. Ein Zeitpunkt der baulichen Umsetzung könne aber noch nicht genannt werden.

Abhilfe im ostsächsischen Rastplatzproblem soll auch der Bau von vier neuen Autobahnrastanlagen mit insgesamt 190 Lkw-Stellflächen schaffen, die Sachsen derzeit anderswo plant. Drei neue Rastplätze sollen laut Wirtschaftsministerium an der A 72, eine an der A 17 gebaut werden. Die Planungen dafür seien unterschiedlich weit fortgeschritten. Termine für die Realisierung gibt es bisher noch nicht. (SZ/ju)

