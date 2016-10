Mehr Polizisten mit Sorbischkenntnis Die Ankündigung aus der Polizeidirektion findet eine positive Resonanz.

Symbolbild. © Silas Stein/dpa

Einem MDR-Beitrag zufolge hat der Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl unlängst auf einer Veranstaltung der Polizeifachhochschule Rothenburg verkündet, dass verstärkt darauf geachtet werden soll, sorbischsprachige Polizisten im sorbischen Siedlungsgebiet einzusetzen. Das bezeichnet der Bautzener Landtagsabgeordnete Heiko Kosel, Sprecher der Fraktion der Linken, für Angelegenheiten des sorbischen Volkes als „sehr erfreulich“. Damit sei eine Forderung der Linken aufgegriffen worden, die jüngst auch bei einer Infoveranstaltung der Fraktion in Nucknitz erneuert worden sei. „Dort wurde angekündigt, dass sorbenfeindliche Straftaten ab 2017 statistisch gesondert erfasst werden.“ Schon im Januar 2007 habe Kosel den damaligen Innenminister Albrecht Buttolo gefragt, was die Staatsregierung tun will, um im Siedlungsgebiet des sorbischen Volkes mehr Polizisten mit sorbischen Sprachkenntnissen einzusetzen. „Nach fast zehn Jahren, reagiert die Staatsregierung – immerhin.“

Bisher habe die Kenntnis der sorbischen Sprache bei der Auswahl des Einsatzgebietes kaum eine Rolle gespielt, so Kosel. „Dadurch wurden Chancen vertan. Schließlich muss man sich auch vor Augen halten, dass es sorbischen Jugendlichen im Zusammenhang mit den sorbenfeindlichen Straftaten ab 2014 an Vertrauen in die Ermittlungsbehörden mangelt.“ Über die Sprache könne eine stärkere Vertrauensbasis geschaffen werden. Sorbenfeindliche Straftaten würden dann eventuell leichter zur Anzeige gebracht. Der Landtagsabgeordnete freue sich, dass die von ihm erneut angestoßene Debatte bereits zwei konkrete Verbesserungen in der Polizeiarbeit bewirkt habe, „wenn es darum geht, den verfassungsmäßigen Schutzauftrag gegenüber den Sorben umzusetzen“.

