Mehr Polizeischüler brauchen mehr Platz

Rothenburg. Das Land Sachsen braucht mehr Polizisten. Um dieser Forderung vom Landtag gerecht zu werden, müssen junge Leute dafür ausgebildet werden. Mehr als bisher, sagt das sächsische Innenministerium mit Blick nach Rothenburg. Denn dort steht die Fachhochschule der sächsischen Polizei. In dieser werden vorwiegend Polizisten für den gehobenen Dienst ausgebildet. Derzeit verfügt die Fachhochschule über rund 300 Plätze. Perspektivisch, so Thomas Döhler als Leiter des Rektoratsbüros, sollen es 450 Ausbildungsplätze werden, und das in zwei Jahren. Bis dahin, so Döhler, muss auch die Schule sich vergrößern, um den vom Land gestellten Ansprüchen und Erfordernissen gerecht zu werden.

Dafür zuständig ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien-und Baumanagement, kurz Sib genannt. Diese Behörde ist jetzt dabei, Pläne zu schmieden, wie der Campus in den nächsten Jahren aussehen wird. Pressesprecherin Andrea Krieger sagt, dass „derzeit eine Machbarkeitsstudie mit Zielplanung erstellt wird. Aus dieser werden sich die notwendigen Baumaßnahmen ableiten.“ Zum jetzigen Zeitpunkt könne der Staatsbetrieb aber noch keine verbindlichen Angaben zum Umfang machen, heißt es.

Schließlich geht es darum, dass in zwei Jahren 150 Polizeianwärter mehr an der Fachhochschule sind als gegenwärtig. Das bedeutet, mehr als nur 150 zusätzliche Betten aufzustellen. Wobei mit dem Umbau der Schule auch die bisherigen Zweibett-Zimmer verschwinden. Künftig soll jeder Student sein eigenes Zimmer haben, informiert Andrea Krieger. Das bedeutet schon eine enorme Kapazitätserweiterung. Zugleich müssen mehr Lehr- und Funktionsräume geschaffen werden. Auch das soll mit der Machbarkeitsstudie untersucht und festgeschrieben werden. Dabei wird auch das Umfeld mit einbezogen – und hier ist die Stadt Rothenburg gefragt.

Den Stadträten wurde am vergangenen Mittwoch in geschlossener Sitzung das Vorhaben von Vertretern des Sib schon mal erläutert. Denn es geht um die Zukunft der Oberschule. Bleibt sie in dem einstigen NVA-Stabs- und dem Lehrgebäude oder muss sie umziehen? Auch wenn die Stadt sich noch nicht in die Karten schauen lässt, die Oberschule als Standort ist in die Überlegungen mit einbezogen. Schulleiter Gerold Schulz will darum kämpfen, dass Rothenburg seine Oberschule behält und das möglichst dort, wo sie jetzt steht. „Die Abgelegenheit ist für viele Eltern inzwischen kein Nachteil mehr. Sie schätzen es, wenn ihre Kinder in Ruhe lernen können und nicht abgelenkt werden“, sagt Schulz. Das zeigt sich im Zuspruch der Oberschule „Moritz Zimmermann“ und bei den Neuanmeldungen für das neue Schuljahr. Zwei fünfte Klassen wird es geben.

Über diese Entwicklung freut sich Bürgermeisterin Heike Böhm. Ihr ist der Erhalt der Schule genauso wichtig. „Wie der Fortbestand unserer Oberschule aussehen wird, darüber entscheidet der Stadtrat in seiner Aprilsitzung. Vorher will ich mich dazu nicht äußern“, sagt sie. Aus dem sächsischen Innenministerium erfuhr die SZ auf Nachfrage, dass „eine Inanspruchnahme der Lehrgebäude der Oberschule nicht geplant ist.“ So die Aussage von Pressesprecherin Pia Leson. Beim Staatsbetrieb hört sich das etwas anders an: „Bei der Machbarkeitsstudie werden auch Flächen im Umfeld in die Untersuchung für die Erweiterung mit einbezogen“, betont Andrea Krieger. Aber dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.

Mehr Polizeischüler in der Friedensstraße, hat auch Einfluss auf den Sportkomplex. Gegenwärtig saniert die Stadt Rothenburg für viel Geld die Turnhalle. Das hat auch Auswirkung auf die Studenten, sagt Thomas Döhler. Sie fahren nach Zodel in die Turnhalle zum Sport oder gehen in die provisorisch errichtete Leichtbauhalle auf dem Parkplatz an ihrer Fachhochschule. Einschränkungen wird es auch in der Bauzeit geben. „Es ist davon auszugehen, dass es verschiedener Interimslösungen bedarf. Verbindliche Angaben sind frühestens mit Vorlage der Zielplanung möglich", erklärt Sib-Sprecherin Andrea Krieger. Das soll Mitte des Jahres soweit sein. Dann prüfen die Staatsministerien für Inneres und für Finanzen, was machbar ist. Die Sportstätten spielen darin ebenfalls eine Rolle – und die Frage, ob sie von der Kapazität ausreichend sind oder vergrößert werden müssen. Auch darüber hat der Stadtrat im April zu entscheiden.

