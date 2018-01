Mehr Platz zum Spielen nötig Die Kita-Plätze in der Gemeinde Klingenberg werden knapp. Der Gemeinderat hat nun verschiedene Lösungen diskutiert.

Die Krippenkinder kommen überwiegend schon mit dem ersten Lebensjahr in die Einrichtungen der Gemeinde Klingenberg. © Symbolbild: dpa/Julian Stratenschulte

Klingenberg. Die Auslastung der Kindertagesstätten in Klingenberg ist in den vergangenen zwei Jahren so angestiegen, dass der Gesamtbedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen in der Gemeinde nur mithilfe der Tagesmütter gedeckt werden kann. Der Gemeinderat hat sich jüngst mit dem Thema befasst. Die SZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Ausgangslage: Die Kita-Plätze

reichen nicht mehr

In der Gemeinde Klingenberg bringen Eltern ihre Kinder heutzutage frühzeitiger in die kommunalen Einrichtungen als noch vor ein paar Jahren. Die Krippenkinder kommen überwiegend schon mit dem ersten Lebensjahr, statt wie früher erst mit zwei Jahren, und bleiben bis zum Vorschulalter. Damit werden die Kinder im Schnitt auch ein Jahr länger betreut. Alle Krippenplätze seien belegt, zum Teil auch von Kindergartenkindern, Neuaufnahmen sind daher kaum mehr möglich, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Momentan könne noch für jedes angemeldete Kind eine Lösung gefunden werden. Da die Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren aber stabil geblieben sind, zeichne sich ab, dass der Bedarf nach weiteren Plätzen durchaus vorhanden sei.

Lösungsvorschlag I: Vorhandene Kapazitäten aufstocken

Um die Situation zu entspannen, müssen mehr Plätze geschaffen werden. Seitens der Verwaltung wurde geprüft, ob die vorhandenen Einrichtungen möglicherweise erweitert werden können. Allerdings gebe es für die Kitas in Höckendorf und Ruppendorf keine umsetzbare Lösung.

Lösungsvorschlag II: Eine neue Kinderkrippe bauen

Als weitere Möglichkeit wird deshalb ein Neubau in Betracht gezogen. Mit dem zentral gelegenen Grundstück in Ruppendorf, auf dem bisher noch der Zentralhof steht, wäre ein geeigneter Platz gefunden, vor allem, da das Grundstück bereits der Gemeinde gehört. Die Fläche ist außerdem groß genug, sodass der Neubau später bei Bedarf erweitert werden könnte.

Auf Grundlage einer groben Finanzplanung hat die Gemeinde für die Baumaßnahme bereits 225 000 Euro an Eigenmitteln eingeplant, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach. Doch das reicht nun bei Weitem nicht. Nach einer Kostenschätzung des Planungsbüros Ruhsam und Ullrich aus Dippoldiswalde muss mit mehr als einer Million Euro für den Neubau der Krippe mit 36 Plätzen gerechnet werden. Für Außenanlagen mit Parkplatz fallen zusätzliche Kosten an. Die Gesamtinvestition beläuft sich damit auf rund 1,3 Millionen Euro. Davon werden zwar 495 000 Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt, die Gemeinde hat aber mit mehr Zuschuss gerechnet. Deshalb müsste sie rund 700 000 Euro selbst übernehmen, etwa 479 000 Euro mehr als ursprünglich geplant.

Lösungsvorschlag III: Zentrale Einrichtung für Kinderbetreuung

Ob die Gemeinde so viel Geld in die Hand nehmen sollte, um nur 36 Plätze zusätzlich zu schaffen, wurde lebhaft diskutiert. Im Raum stand etwa die Überlegung, an zentraler Stelle etwas Größeres zu bauen, das dann von allen Ortsteilen genutzt werden könnte. Dem widersprach das Gemeindeoberhaupt: „Wir sind eine große Flächengemeinde und können nicht einfach in der Mitte eine große Einrichtung bauen“, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach. „Die Eltern können nicht täglich 20 bis 30 Kilometer mehr fahren, das ist im ländlichen Raum nicht vermittelbar.“ Das sah auch die Mehrheit der Ratsmitglieder so. Einerseits neuen Wohnraum für junge Familien schaffen zu wollen, andererseits aber keine Plätze für die Kinderbetreuung bereitstellen zu können, beiße sich außerdem, kam zudem der Einwand aus dem Gremium.

Ergebnis: Neubau wird in

Erwägung gezogen

Die Gemeinde will den Plan, in Ruppendorf eine neue Krippe zu bauen, erst einmal weiter verfolgen. Nach intensiver Diskussion gaben die Räte mehrheitlich grünes Licht für die weitere Planung. Mit den Ingenieurleistungen wird das Planungsbüro Ruhsam und Ullrich aus Dippoldiswalde beauftragt. Trotz Zustimmung wurde aber auch Kritik laut: Unzufrieden zeigten sich einige Ratsmitglieder mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Land in puncto Kinderbetreuung. Schließlich laste nicht nur der Großteil der Neubaukosten auf den Schultern der Kommune. Auch was die Folgekosten angeht, erhöhe sich der kommunale Anteil immer mehr. Die Pauschale, mit der sich Bund und Land pro Platz beteiligen, decke die Kosten nicht annähernd.

