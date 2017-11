Mehr Platz zum Spielen Drei Gründerinnen aus Leipzig wollen mit Pop-up-Spielwelten aus Karton die Kinderzimmer erobern. Nachhaltigkeit liegt ihnen sehr am Herzen.

Martina Musek, Cordula Hundrieser und Antje Stumpe (v.l.n.r.) haben es beim FutureSAX Ideenwettbewerb in die Finalrunde geschafft. © Anja Jungnickel

Puppenhäuser, Ritterburgen, Bauernhöfe: Noch immer erfreuen sich diese Spielzeuge in Sachsens Kinderzimmern großer Beliebtheit. Trotzdem haben sie einen Nachteil. Obwohl sie schön anzusehen sind, brauchen sie jede Menge Platz. Besonders in kleinen Wohnungen muss deshalb häufig erst eine Spielwelt weichen, bevor eine neue hinzukommen kann. Als Mütter von kleinen Kindern kennen die Leipziger Gründerinnen Antje Stumpe (38), Martina Musek (32) und Cordula Hundrieser (44) dieses Problem nur zu gut. Weil es sie stört und sie im Sinne der Nachhaltigkeit wollen, dass weniger weggeschmissen wird, haben sie sich eine Lösung überlegt. Das Zauberwort lautet dabei: Pop-up. Platzsparend haben sie die beliebten Spielwelten zwischen zwei 42 mal 30 Zentimeter große Buchdeckeln gepackt, sodass nach dem Aufklappen wie von Zauberhand Bauernhöfe, Vulkane mit Dinosauriern oder Ritterburgen erscheinen.

„Ich habe die aufklappbaren Welten ursprünglich während meines Spiel- und Lerndesignstudiums an der Burg Giebichenstein in Halle entwickelt. Nachdem das Projekt zu Ende war, landeten sie zunächst in der Schublade. Erst nach einiger Zeit kam in mir der Wunsch auf, die Arbeit fortzuführen und ein Produkt daraus zu kreieren“, sagt Musek. Weil sie dabei in erster Linie den technischen Part übernimmt und die Pappen mit dem Laser in Türme und Häuser verwandelt, brauchte sie noch jemanden für das visuelle Design, der die Pappen so gestaltet, dass die Fachwerkhäuser und Ritterburgen auch wirklich lebensecht aussehen.

„Ich habe dann an der Hochschule einen Aushang gemacht und auf diese Weise Antje kennengelernt“, sagt Musek. Schnell sind sich die beiden einig, in welche konzeptionelle Richtung sie gehen möchten. Anders als bei bestehenden Pop-up-Büchern, die oft aus Fernost kommen, wollen sie nicht alles vorgeben, sondern die Kinder zum Gestalten animieren. „Wir lassen das bewusst offen und geben Platz zum Ausmalen, zum Anbringen von Aufklebern oder, um Spielfiguren wie Pferde oder Kühe zu integrieren“, erklärt Hundrieser und fügt an: „Auch eine völlige Neuinterpretation ist denkbar. So hat mein siebenjähriger Sohn das Bauernhaus eher als Lokschuppen für seine Eisenbahn gesehen, während ein sechsjähriges Mädchen daraus eine Einhornschule gemacht hat.“ Genau dieser Effekt sei erwünscht. Darüber hinaus werde durch die dreidimensionalen Spielwelten das räumliche Denken geschult, so Hundrieser, die sich im Zuge der Marktforschung das Feedback von 365 Kindern und ihren Familien in Leipzig sowie weiteren im ganzen Bundesgebiet eingeholt hat.

Obwohl die Gründerinnen ihr großes Ziel fest vor Augen haben, dauert es von Sommer 2015 bis Sommer 2016, bis sie einen Prototypen entwickelt haben, mit dem sie zufrieden sind. Neben der Größe und der Gestaltung der Fantasiewelten spielt auch die Frage nach dem Material eine wichtige Rolle. „Eine Herausforderung bestand darin, die richtige Pappe zu finden. Es gibt ja 1000 verschiedene Sorten, die aber nicht alle geeignet sind.“ So könnten kurzfasrige Pappen nicht verwendet werden, weil diese beim häufigen Auf- und Zuklappen der Buchdeckel in kurzer Zeit brechen würden. Und auch bei den Langfasrigen kämen viele nicht infrage. „Wir haben mit zahlreichen Herstellern gesprochen. Oft ist es daran gescheitert, dass die Pappen schadstoffbelastet waren, weil sich noch Schwermetalle darin befunden haben. Bei Kinderspielzeug darf das aber natürlich nicht sein. Glücklicherweise haben wir jetzt einen Produzenten aus Skandinavien gefunden, der alle Kriterien erfüllt“, freut sich Hundrieser über das vollständig recycelbare Material.

Dass die Frauen mit ihrem analogen Produkt auch in Zeiten der Digitalisierung punkten können, merken sie unter anderem beim Futuresax-Wettbewerb des Freistaates. Trotz der großen Konkurrenz erreichen sie die Finalrunde. Mit so viel Wind im Rücken möchten sie ihr Produkt jetzt so schnell wie möglich auf den Markt bringen. „Wir wollen Ostern 2018 mit dem Bauernhaus starten. Es wird etwa 30 bis 35 Euro kosten“, verrät Cordula Hundrieser. Vorher stehen noch eine Crowdfundingkampagne sowie Gespräche mit Banken und Investoren auf dem Programm. Außerdem ändert sich der Name. Statt wie bisher Pappka heißt das Start-up dann Musekind.

Weitere Infos unter pappka.de

