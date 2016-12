Mehr Platz zum Einkaufen Lidl hat seine vergrößerte Ebersbacher Filiale eröffnet. Beim Umbau ging es auch um den Klimaschutz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Filialleiterin Ines Gowalski (links) und Mitarbeiterin Katja Thomas freuen sich im umgebauten Ebrsbacher Lidl über die neue Backstrecke. An den bestehenden Markt wurde angebaut. © Thomas Eichler Filialleiterin Ines Gowalski (links) und Mitarbeiterin Katja Thomas freuen sich im umgebauten Ebrsbacher Lidl über die neue Backstrecke. An den bestehenden Markt wurde angebaut.

An den bestehenden Markt wurde angebaut.

Ebersbach-Neugersdorf. Lange Arbeitstage hat es in den vergangenen Wochen für die Bauarbeiter am Lidl-Markt in Ebersbach gegeben. Bis spät in den Abend und am Wochenende haben sie im und am Gebäude gebaut. Denn es musste alles zügig gehen: Der Discounter hat bereits seit Monaten bei laufendem Betrieb angebaut und seine Filiale vergrößert. Nun war einen knappen Monat lang geschlossen, um das alte Gebäude und den neuen Anbau miteinander zu verbinden und einzurichten. Pünktlich zum Adventsgeschäft hat der Markt gestern wieder geöffnet.

Lidl folgt damit seiner deutschlandweiten Philosophie die Märkte nach eigenen Angaben attraktiver zu gestalten. Viele Lidl-Filialen sind umgebaut worden. Mehr und größer ist dabei die Devise. Das sorgt aber auch für Kritik. Der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf hatte zwar sein Einverständnis zu den Erweiterungsplänen gegeben. Die Landesdirektion Sachsen hat indes kritisiert, dass Ebersbach-Neugersdorf bereits sehr viel Handelsfläche habe. Auf einen Einwohner kommen 3,03 Quadratmeter Verkaufsfläche, das gehe aus dem Handelsatlas der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor, erläutert die Landesdirektion. Das sei der absolute Spitzenwert im IHK-Bezirk Dresden. Dem gegenüberstehen aber auch viele Geschäfte in der Stadt und der Region leer. Die Landesdirektion machte in ihrer Stellungnahme dafür auch die vielen großen Märkte verantwortlich. Ebersbach-Neugersdorf hat insgesamt in den beiden Ortsteilen sieben Discounter und Supermärkte. Der größere Teil konzentriert sich dabei auf den Stadtteil Ebersbach.

Das Gebäude ist nun auf der Südseite erweitert worden. Von rund 800 Quadratmetern wurde auf 1250 Quadratmeter vergrößert, informiert die zentrale Lidl-Pressestelle in Neckarsulm. 1 200 Quadratmeter Verkaufsfläche gelten heute als Standard. Vor einigen Jahren waren es, wie bisher in Ebersbach, noch 800. Seit 2006 steht der Ebersbacher Markt auf der Abrissfläche einer Weberei.

Die Erweiterungen hängen damit zusammen, dass das Angebot immer größer wird. Auch die Discounter bieten mittlerweile viele Markenprodukte an – zusätzlich zu ihren Hausmarken. Lidl führt das auf den gestiegenen Anspruch der Kunden zurück. Außerdem wurde Platz geschaffen für neue Regale und einen eigenen Backshop. Zusätzlich gibt es mittlerweile neue Konzepte für die Warenpräsentation: breitere Gänge, niedrigere Regale. Das soll auch allen Generationen gerecht werden. Zum Beispiel ältere Menschen, die etwa mit einem Rollator durch die Gänge müssen, sollen es einfacher haben. Das alles braucht mehr Platz.

Beim Umbau ging es aber auch um den Klimaschutz. So wurde in den energetischen Umbau investiert. Das umfasst eine neue Decke und eine neue Außenfassade sowie das Dach, zudem wurde beim Umbau der Beleuchtung auf energiesparende LED-Lampen gesetzt, so Diana Zvicer-Senolan von der Lidl-Pressestelle. Auch die Heizung wurde ausgetauscht, ebenso wie die Elektrik und die Gebäudesteuerung. Insgesamt soll das dazu beitragen, dass der Stromverbrauch im Markt sinkt und damit der Kohlendioxidausstoß, erklärt die Sprecherin. Das passt durchaus auch ins Konzept der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, die sich selbst in einem Klimaschutzprogramm engagiert und ihre eigenen öffentlichen Gebäude ebenfalls dahingehend verbessern will.

Saniert wurde auch der Parkplatz. 100 Stellflächen gibt es. Das sind allerdings nicht deutlich mehr als zuvor, da ein Teil der alten Parkflächen mit dem Gebäudeanbau überbaut wurde.

zur Startseite