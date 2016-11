Mehr Platz zum Einkaufen In Riesa und Großenhain ist die Verkaufsfläche seit 2010 gewachsen – dem Internethandel zum Trotz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Shoppen in der Riesaer Elbgalerie: Im Vergleich zu Großenhain stehen in der Sportstadt mehr großflächige Geschäfte zur Verfügung. Konkret bedeutet das: Läden in einer Größe von 800 Quadratmetern – oder mehr. © Sebastian Schultz Shoppen in der Riesaer Elbgalerie: Im Vergleich zu Großenhain stehen in der Sportstadt mehr großflächige Geschäfte zur Verfügung. Konkret bedeutet das: Läden in einer Größe von 800 Quadratmetern – oder mehr.



Lebkuchen und Spekulatius liegen bereits seit Wochen in den Supermärkten bereit. Die Temperaturen sind in kürzester Zeit unerfreulich tief gesunken. Weihnachten kommt näher. Wer klug ist, erledigt schon jetzt die Weihnachtseinkäufe – bevor alle anderen auf die Idee kommen und die Kaufhäuser und Einkaufsstraßen verstopfen. Auf den Handel kommen im November und Dezember die umsatzstärksten Monate des Jahres zu. Im vergangenen Jahr ist das Weihnachtsgeschäft in Deutschland um 2,6 Prozent angewachsen. Das hängt mit der gestiegenen Kaufkraft zusammen. Entsprechend der Entwicklung in Bund und Freistaat können sich auch die Menschen im Landkreis Meißen seit 2010 immer mehr leisten.

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer hat ein Bewohner in Großenhain im Durchschnitt 5 532 Euro im Jahr für Käufe im Einzelhandel zur Verfügung – Riesaer können im Schnitt sogar noch einen Euro mehr ausgeben. Dieser Teil der Kaufkraft ist das, was übrigbleibt, wenn man Ausgaben für Wohnung, Auto, Reisen, Versicherungen und anderes abzieht.

Während die Gröditzer die geringste Kaufkraft im Kreis haben, konnte sich Radebeul mit einer Kaufkraft von 6 203 Euro pro Jahr und Kopf an die Spitze setzen. Der Verdienst spielt bei der Berechnung der Kaufkraft die größte Rolle.

Knapp 900 Euro mehr haben die Bürger im Landkreis Meißen heute in der Tasche als im Jahr 2010. Gründe dafür sieht IHK-Sprecher Lars Fiehler viele: „Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, die Renten sind deutlich gestiegen, die Leute sparen weniger – alles Dinge, die dem Einzelhandel in die Karten spielen.“ Auch die niedrige Inflation sei ein Grund für den Kaufkraftanstieg.

Das heißt aber nicht, dass der auch dem Landkreis zugutekommt. Wo das Geld ausgegeben wird, darüber entscheidet schließlich jeder selbst. Dass die Verkaufsflächen seit dem Jahr 2010 sowohl in Riesa als auch in Großenhain gewachsen sind, kann allerdings als Hinweis darauf gelten, dass das Geld nicht zunehmend im Versandhandel und den Großstädten landet.

Lars Fiehler hat auch dafür eine Erklärung: „Die Ferne zu Dresden spielt eine entscheidende Rolle. Eine Fahrt zum Einkaufen ist von Riesa oder Großenhain aus schlicht nicht so attraktiv wie von Radebeul.“ Beim Blick auf die beiden Städte an Röder und Elbe fällt auf, dass Großenhain mit rund 1,7 Quadratmeter Einkaufsfläche pro Kopf deutlich weniger Fläche hat als Riesa mit 2,5 Quadratmetern. Ein genauerer Blick in die Zahlen gibt Aufschluss. „Riesa hat deutlich mehr Geschäfte mit einer Fläche ab 800 Quadratmetern. Im Bereich dieses großflächigen Einzelhandels hat Großenhain auf den Einwohner gerechnet nicht einmal halb so viel Fläche wie Riesa“, so Fiehler. Ein Grund könnte die städtebauliche Substanz in den beiden Städten sein. In Riesa gibt es mit Riesa-Park und Elbgalerie gleich zwei Einkaufszentren mit vergleichsweise großen Ladenlokalen.

Fiehler gibt jedoch auch zu bedenken, dass diese Zahlen noch längst nichts über die Einkaufsqualität aussagen. „Zum Beispiel, ob es die Händler schaffen, ihre Öffnungszeiten zu synchronisieren oder ihre Schaufenster hübsch dekorieren.“

www.kauf-lokal-sachsen.de

zur Startseite