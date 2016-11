Mehr Platz zum Duschen Eigentlich wollte der Sportverein Aufbau Waldheim nur einen neuen Geräteschuppen bauen. Aber jetzt entsteht noch mehr.

Lutz Schmidt, Vorsitzender des SV Aufbau Waldheim, steht vor dem Bereich neben dem Vereinshaus, auf dem neue Umkleidekabinen gebaut werden sollen. © Dietmar Thomas

Der sprichwörtliche Stein des Anstoßes ist bereits verschwunden. Während eines Wochenendeinsatzes haben Mitglieder von Aufbau Waldheim den Geräteschuppen am Vereinshaus abgerissen. Das Gebäude war einsturzgefährdet und undicht. Die Geräte, die dort untergestellt waren, wurden nass. Das Problem bestand schon lange.

Die Waldheimer Stadträte kannten es, waren aber allein nicht handlungsfähig. Irgendwann schaute sich den Schuppen auch Thomas Musch vom Kreissportbund an und befand: Eine Sanierung lohnt sich nicht. Und er fand noch mehr. Er bemängelte den unzureichenden Brandschutz in den Umkleidekabinen. Diese entsprechen auch sonst nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Sie sind zu klein und es gibt nur einen Raum mit fünf Duschen, die sich nach einem Spiel zwei Mannschaften teilen müssen“, erklärt Andreas Kügler, Trainer der ersten Männermannschaft. Der Schuppen stand seit den 1950er-Jahren. Das Vereinsgebäude wurde 1963 errichtet und die Duschräume in den 1970er-Jahren angebaut. „Anfang der 1990er-Jahre haben wir die Sanitäranlagen nach unseren Möglichkeiten saniert“, so Vereinsvorsitzender Lutz Schmidt.

Jetzt hat Aufbau die Zusage der Förderung für den ersten Abschnitt eines Neubaus beziehungsweise der Sanierung der Räume erhalten. Den größten Teil des Geldes steuert mit knapp 60 000 Euro die Sächsische Aufbaubank (SAB) bei. Vom Land Sachsen und der Stadt Waldheim kommen jeweils 23 900 Euro. Der Verein muss noch 11 950 Euro Eigenmittel aufbringen.

Dort, wo bisher der Geräteschuppen stand, soll ein neues Funktionsgebäude errichtet werden. „Zu dem gehören zwei neue Umkleidekabinen mit separaten Duschen zu jeder Kabine und zwei Toiletten, die für die Zuschauer von außen begehbar sind“, sagt Lutz Schmidt. In diesem Jahr sollen noch die Bodenplatte für das Gebäude gegossen werden und die Ausschreibung für den Hochbau erfolgen. Der ist für das kommende Frühjahr geplant. „Schön wäre es, wenn der Neubau bis zu unserem Familienfest am 1. Mai fertig ist“, meint der Vereinsvorsitzende. Aber das hänge natürlich davon ab, wann mit dem Bau begonnen werden kann.

In einem zweiten Bauabschnitt sind der Abriss der alten Kabinen sowie der Bau von zwei neuen mit Duschen, Toiletten und einem Abstellraum geplant. Dieses Vorhaben muss aber separat beantragt werden und kann dadurch frühestens im Jahr 2019/20 umgesetzt werden.

In Zukunft – aber noch in weiter Ferne – ist auch eine grundhafte Rasensanierung geplant. „der Untergrund ist nicht der Beste. Die Wurzeln der benachbarten Bäume ragen bis aufs Feld“, so der Trainer. Auch von den Trainingsbedingungen im Stadion Massanei ist er wenig begeistert. „Ideal wäre dort ein Kunstrasenplatz mit Flutlicht. Auf dem könnte jederzeit trainiert werden. Das würde auch die Sporthallen entlasten“, sagt Kügler. Von sportlicher Seite wünscht er sich den Klassenerhalt der ersten Männermannschaft und weiter einen so guten Zusammenhalt des Vereins. Der hat zurzeit 330 Mitglieder. Davon sind 90 Kinder und Jugendliche.

