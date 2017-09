Mehr Platz und frische Luft für Nieskyer Mieter 21 Wohnungen in der Muskauer Straße werden mit Balkonen ausgestattet. Weitere sind von der GWG in Niesky geplant.

Seit dieser Woche werden die Balkone in der Muskauer Straße montiert. Auch das Wohnumfeld will der Vermieter noch gestalten. © andré schulze

Unter freiem Himmel frühstücken oder die Wäsche trocknen, das wird jetzt für 21 weitere Mietparteien in Niesky möglich. Seit dieser Woche bekommt der Wohnblock Muskauer Straße 7, 9 und 11 neue Balkone. Eine Berliner Firma baut sie an die Rückseite des Hauses. Für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft ist das die erste Zusammenarbeit mit dieser Firma, aber nicht was die Balkone für ihre Mieter betrifft. Geschäftsführer Wilhelm Fischer sagt, dass mit diesen Arbeiten die Ausstattung der mehrgeschossigen Wohnhäuser der GWG abgeschlossen werden kann. Dennoch bleibt noch Arbeit, auch der Zweigeschosser in der Bahnhofstraße soll noch mit dieser Annehmlichkeit ausgestattet werden.

Die Balkone in der Muskauer Straße sind eine Stahl-Glaskonstruktion mit Betonplatten als Boden. Seit zwei Monaten wird an dem Wohnblock gearbeitet. Stehen die Balkone, soll auch das Wohnumfeld noch gestaltet werden. Mit einer Fahrradgarage und mehr Pkw-Stellplätzen.

