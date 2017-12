Mehr Platz in Langebrücker Schule

Der Anbau steht. © Thorsten Eckert

Langebrück. Es dauerte etwas länger als geplant. Doch jetzt steht der Anbau an der Langebrücker Grundschule. Die Verzögerungen waren durch Probleme bei der Aufstellung der Container aufgetreten. Der Kran, der die Module an Ort und Stelle bringen sollte, war zu klein. Der geplante Einzug mit Beginn des Unterrichts im neuen Jahr kann dennoch gehalten werden.

Nach Angaben von Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) wird in dieser Woche der Innenausbau erledigt, dabei werden unter anderem die Elektroleitungen angeschlossen. Anschließend übernehmen die Maler. Dann soll in der kommenden Woche die Qualitätsabnahme erfolgen. „Nach Weihnachten können dann Tische, Stühle und Schränke in den Neubau geräumt werden. Ich gehe davon aus, dass ab 3. Januar der Unterricht dort stattfinden kann.“ Foto: Thorsten Eckert

