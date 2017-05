Mehr Platz in der Kita In Pulsen können bald 15 Kinder mehr die Krippe besuchen als bisher. Der Träger reagiert zudem auf Kritik.

Kinder, Eltern und Erzieher nahmen am Freitag schon mal probeweise die erweiterte und in Teilen umgestaltete Kita Pulsen in Beschlag.

Wo in dem Haus einst die Bücherei war, befindet sich jetzt der neue Sportraum. Die Bücherei ist jetzt im Seniorenclub.

Das die Sensorik anregende Spielzeug haben einst Eltern gebaut.

Wer einen der neuen Krippenplätze in Pulsen für seinen Sprössling ergattern will, muss sich sputen: Die Hälfte davon ist quasi schon vergeben. Das teilte die Gemeinde Röderaue am Freitag beim Tag der offenen Tür im Kinderhaus Pulsen mit. Dort wurden die umgebauten Räume übergeben, in denen künftig 15 Krippenkinder mehr als bisher betreut werden können.

Röderaues Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) zeigte sich erfreut, dass die Nachfrage nach den Plätzen so groß ist. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Der Kindersegen scheint – zumindest in Pulsen – alle Prognosen zu widerlegen, wonach im ländlichen Raum die Bevölkerung in den nächsten Jahren immer nur älter wird.

Die Einweihung der umgestalteten Räume fällt in eine Zeit, in der das Thema Kitas in der Gemeinde hohen Wellen schlägt. Aus dem Kreis der Erzieher wurde zuletzt beklagt, dass vom Träger versprochene Gehalts-Erhöhungen ausgeblieben seien. Ein anonymes Schreiben an die SZ-Redaktion hatte zudem weitere angebliche Missstände in den Einrichtungen benannt, darunter „personelle Engpässe“ und „erhebliche Renovierungsrückstände“.

Die Gemeinde Röderaue hat zwei Kitas – in Frauenhain und Pulsen. Das Kinderhaus Frauenhain hat 69Kita- und 15 Krippenplätze. Belegt sind 39Kita- und 13 Krippenplätze. Das Kinderhaus Pulsen hat 52 Kita- und 18 Krippenplätze. Belegt sind 39Kita-Plätze und sämtliche Krippen-Plätze. In jeder der beiden Einrichtungen sind acht Erzieher beschäftigt, jeweils ein Sozialassistent und zwei Bundesfreiwilligendienstler.

Entspannung fürs Personalproblem

Die Gemeinde Röderaue und der Kita-Träger Leuchtpunkt gGmbH – eine hundertprozentige gemeindliche Tochterfirma, deren Chef der Bürgermeister ist – hatte die Vorwürfe in Teilen zurückgewiesen. Das Verdienstplus für die Erzieher sei wegen der schlechten Finanzlage der Gemeinde aufgeschoben, hieß es. Diese Woche teilte Lothar Herklotz auf Nachfrage mit, die Entscheidungsfindung in den Träger-internen Gremien dauere an. „Über den Stand kann ich nichts sagen.“

Zwischenzeitlich haben sich erneut Eltern an die SZ gewendet und infrage gestellt, ob der gesetzlich geforderte Betreuungsschlüssel etwa in Pulsen eingehalten wird. Auf 18 Krippenkinder kämen mitunter zwei Erzieherinnen, schreibt eine Mutter. Erforderlich wären drei.

Dass die Personalsituation in den Kindereinrichtungen der Leuchtpunkt schwierig ist, daraus machte Lothar Herklotz auch bei der Eröffnung der neuen Kita-Räume am Freitag keinen Hehl. Im Vorfeld hatte er der SZ auf Anfrage konkrete Zahlen dazu mitgeteilt. Demnach war zwischen Jahresanfang und Ende April der Betreuungsschlüssel unterschritten worden – in allen drei Kinder-Einrichtungen der Röderaue inklusive Hort, allerdings gerade einmal elf Stunden lang. Dabei sei zu beachten, dass „aus persönlichen Gründen eine Erzieherin im Monat April ausgeschieden ist“, so Herklotz. Eine derart kurzfristige Entscheidung habe man nicht sofort ausgleichen können. Die Betreuung sei über einen Sozialassistenten abgesichert worden – der aber nicht in den Personalschlüssel eingehe. Als problematisch bewertet der Gemeinde- und Leuchtpunkt-Chef, dass Krankheits- und Urlaubstage im Personalschlüssel nicht berücksichtigt werden. Das bringe „Dienstplangestaltungen in der Praxis an Belastungsgrenzen“.

Nach Auskunft aus dem Frauenhainer Rathaus könnte sich die schwierige Personalsituation künftig etwas entspannten: Neben dem kürzlich eingestellten weiteren Sozialassistenten werde die Gemeinde zum 1. Juli dieses Jahres eine staatlich anerkannte Erzieherin einstellen.

