Mehr Platz im Kindergarten

Um die Sicherheit der Kinder in den Betreuungseinrichtungen weiter zu verbessern, hat der Landkreis Geld zur Verfügung gestellt. Rund 435 000 Euro werden im kommenden Jahr in Kindertagesstätten in Mittelsachsen investiert. Diese stammen vom Bund, dem Freistaat und dem Landkreis selbst. Bezuschusst werden damit 13 Maßnahmen, die im Vorfeld entsprechend priorisiert wurden, so Kreissprecher André Kaiser. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben die Ausgaben am Montagabend in Mittweida beschlossen.

Das Gesundheitsamt hatte der Stadt Roßwein die Auflage erteilt, den Sanitärbereich in der Kita Zwergenland in Ordnung zu bringen. „Wir verlegen in einem Bad neue Leitungen. Dafür müssen wir auch die bestehende Keramik ab- und neue einbauen“, erklärte Roßweins Hauptamtsleiterin Michaela Neubert auf DA-Nachfrage.

Natürlich besteht trotz der Auflage des Gesundheitsamtes aktuell keine Gefahr für die Kitakinder. Doch dank des Geldes können sie sich auf ein nigelnagelneues Bad freuen. „Für den Umbau haben wir einen Landesmittelzuschuss von 14 500 Euro beantragt“, sagte Michaela Neubert. Auf der Prioritätenliste des Jugendhilfeausschusses sind die Landesmittel mit reichlich 13 000 Euro angegeben. „Der Landkreiszuschuss zu den Landesmitteln liegt bei zehn Prozent. Das heißt, wir zahlen rund 1 300 Euro für das Vorhaben“, erläuterte Kreissprecher Kaiser. Aus einem weiteren Protokoll des Gesundheitsamtes gehe hervor, dass in der Kita Tausendfüßler in Döbeln ebenfalls Handlungsbedarf besteht: Sanitärbereiche sollen saniert werden.

Neue Raumaufteilung

„Über die Kriterien zur Einordnung in die Liste entschied das Gremium zuletzt 2011, oberste Priorität hat die Schaffung von bedarfsnotwendigen neuen Plätzen“, erklärte Heidi Richter, Leiterin der Abteilung Familie und Jugend. Das kommt der Stadt Roßwein zugute. Für die Entstehung von sieben Kindergartenplätzen gibt’s rund 5 600 Euro, so Kreissprecher André Kaiser. Laut Roßweins Hauptamtsleiterin Michaela Neubert fließt das Geld in die Erweiterung der Kita in Niederstriegis. „Es wird eine neue Raumaufteilung geben.“ Ein Gruppen- und ein Mehrzweckraum werden zu zwei Gruppenräumen umgestaltet.

Die jeweilige Förderung beträgt im Durchschnitt 50 Prozent. Eine Abfrage bei den Trägern der Einrichtung hat gezeigt, dass der Investitionsbedarf die zur Verfügung gestellten Mittel deutlich übersteigt.

