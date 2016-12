Mehr Platz für Zugreisende Zwischen Dresden und Zittau gibt es bald mehr Platz für Zugreisende – zumindest zu bestimmten Tageszeiten. Auf einer anderen Strecke stehen Bauarbeiten an.

Vor allem Pendler sollen auf der Strecke zwischen Dresden und Zittau mehr Platz in den Zügen haben. © SZ Thomas Eichler

Zittau/Dresden. Auf der Zugstrecke Dresden-Zittau wird es mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember mehr Sitzplätze geben. Das erklärt die Länderbahn in einer Pressemitteilung. Wie Unternehmenssprecher Jörg Puchmüller auf Anfrage bestätigt, gilt das für die Pendlerzeiten am Morgen und am Nachmittag. Die Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) haben diese Mehrleistungen bestellt. „Berufspendler können sich freuen, dass gerade in den Stoßzeiten nun mehr Plätze bereitstehen“, sagt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO.

Eine Herausforderung für die Fahrgäste werde allerdings der Verkehr in Richtung Zittau, heißt es in der Mitteilung. Das habe mit den geplanten Bauarbeiten der DB Netz zu tun. „2017 erfolgt die vollständige Modernisierung des Bahnhofs Zittau und seiner Gleisanlagen. Aus diesem Grund kommt es zu verschiedenen Bauphasen mit unterschiedlichem Fahrplanangebot, wovon insbesondere die Züge von und nach Liberec betroffen sind.“

Der ab Sonntag gültige Fahrplan werde vorerst bis zum 7. Januar 2017 bestehen. Danach soll ein geringfügig geänderter Fahrplan in Kraft treten. Ab August 2017 kommt es zu größeren Einschränkungen im Bereich Zittau.

Zudem gibt es zwei weitere Veränderungen durch den Fahrplanwechsel. Die Kindermitnahme werde tariflich vereinfacht, heißt es weiter. „Im Rahmen aller Trilex-Angebote (z. B. Trilex-TagesTicket) können pro Fahrschein nun maximal drei Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren mitgenommen werden. Unabhängig von der Anzahl der Erwachsenen, die mit dem Fahrschein fahren.“

Die Kurz-Bezeichnungen der Trilex-Züge mit TLX und TL werden in die bekannten Bezeichnungen RE und RB (Regionalexpress und -bahn) umgewandelt. Damit sollen Fahrgäste die jeweiligen Züge besser erkennen. (szo/dab)

Die aktuellen Fahrpläne sind unter www.trilex.de/de/fahrplan/regelfahrplan zu finden.

