Mehr Platz für Zugreisende Zwischen Dresden und Görlitz gibt es bald mehr Platz für Zugreisende – zumindest zu bestimmten Tageszeiten. Auch ein Umstieg fällt weg.

Viel Platz auf dem Bahnhof in Görlitz: Auch in den Pendlerzügen nach und von Dresden soll es ab Sonntag nicht mehr so eng sein. © Nikolai Schmidt

Görlitz/Dresden. Auf der Zugstrecke Dresden-Görlitz wird es mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember mehr Sitzplätze geben. Das erklärt die Länderbahn in einer Pressemitteilung. Wie Unternehmenssprecher Jörg Puchmüller auf Anfrage bestätigt, gilt das für die Pendlerzeiten am Morgen und am Nachmittag. Die Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) haben diese Mehrleistungen bestellt. „Berufspendler können sich freuen, dass gerade in den Stoßzeiten nun mehr Plätze bereitstehen“, sagt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO.

Zudem können Zugreisende von Dresden nach Görlitz künftig mit dem Zug um 5.35 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof ohne Umstieg bis nach Görlitz durchfahren. Bislang war hier ein Umstieg in Bischofswerda notwendig. Auch der die drei täglichen Züge zwischen Dresden und Breslau werden 2017 weiterhin fahren. Laut Jörg Puchmüller hatte es zu dieser Verbindung viele Anfragen gegeben, obwohl sie schon seit Monaten beschlossene Sache ist. „Wir sind froh, diese Verbindung weiter anzubieten. Breslau ist in diesem Jahr als Kulturhauptstadt in den Fokus gerückt worden und als Reiseziel noch einmal attraktiver“, sagt Hans-Jürgen Pfeiffer, Geschäftsführer des Zvon.

Die Züge des Trilex werden ab dem Fahrplanwechsel an einigen Haltepunkten der Strecke Dresden-Görlitz nur bei Bedarf halten. Das betrifft die Halte Demitz-Thumitz, Kubschütz, Pommritz, Breitendorf, Zoblitz, Gersdorf und Görlitz-Rauschwalde.

Die Kindermitnahme werde tariflich vereinfacht, heißt es weiter. „Im Rahmen aller Trilex-Angebote (z. B. Trilex-TagesTicket) können pro Fahrschein nun maximal drei Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren mitgenommen werden. Unabhängig von der Anzahl der Erwachsenen, die mit dem Fahrschein fahren.“

Die Kurz-Bezeichnungen der Trilex-Züge mit TLX und TL werden in die bekannten Bezeichnungen RE und RB (Regionalexpress und -bahn) umgewandelt. Damit sollen Fahrgäste die jeweiligen Züge besser erkennen. (szo/dab)

Die aktuellen Fahrpläne sind unter www.trilex.de/de/fahrplan/regelfahrplan zu finden.

zur Startseite