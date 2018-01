Mehr Platz für Rathaus-Mitarbeiter Die Stadt Bautzen braucht dringend mehr Büros. Ungenutzte Räume bietet ein Haus an der Kesselstraße.

Die Mitarbeiter der Bautzener Stadtverwaltung sind nicht nur im Rathaus untergebracht. © Uwe Soeder

Bautzen. Für neue Büroräume investiert die Stadt Bautzen in diesem Jahr 170 000 Euro. Mit dem Geld sollen Räume im Verwaltungsgebäude an der Bautzener Kesselstraße renoviert werden. Bei der Anzahl der Mitarbeiter sei das dringend nötig, heißt es aus dem Rathaus. Nur mit mehr Räumen könne man den Gesundheits- und Arbeitsschutz aller Mitarbeiter sicherstellen. Die hohe Investitionssumme begründet Bauamtsleiter Falko Wendler mit dem Aufwand, der betrieben werden muss, um die Räume herzurichten. „Es gibt in den Zimmern eine Heizung. Ansonsten sind sie in einem rohbauartigen Zustand“, sagt er. Der Stadtrat hat der Investition bereits zugestimmt. Das Vorhaben könnte also noch in diesem Jahr starten. Und die Stadt hat noch mehr Pläne. Denkbar wäre es auch, Büroflächen im Dachgeschoss des Gewandhauses einzurichten. Bislang sind in allen Bautzener Verwaltungsgebäuden 177 Arbeits- und 13 Ausbildungsplätze eingerichtet. (SZ/mho)

zur Startseite