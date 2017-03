Gut zu wissen Mehr Platz für Produktion und Lager Die neue Halle steht. Noch fehlen einige Maschinen. Trotzdem läuft die Produktion – und das viel effektiver als vorher.

In der neuen Halle der Fensterbaufirma Trefz im Mockritzer Gewerbegebiet werden Hebeschiebetüren und Alu-Elemente gebaut. Außerdem dient die Halle als Lager. Mit dem Neubau hat sich nicht nur die Effektivität, sondern auch die Arbeitsbedingungen verbessert. Torsten Mehling und Victor Friedrich arbeiten am Rahmen einer Hebeschiebetür. © Dietmar Thomas

Die fast 1 300 Quadratmeter große Halle der Firma Trefz im Mockritzer Gewerbegebiet ist fertig. Dort werden jetzt Hebeschiebetüren gebaut. Vor der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Zweigwerkes in der Gemeinde Großweitzschen und der Einweihung der Halle im Juni sollen auch noch der Hof saniert und die Bestandsgebäude gestrichen werden.

Im Sommer vergangenen Jahres begannen die Arbeiten für den Hallenanbau. Das Unternehmen mit seinem Stammsitz in Wüstenrot-Weihenbronn investierte eine Million Euro.

Notwendig war der Hallenanbau, weil mehr Platz benötigt wurde. „Die Nachfrage an Hebeschiebetüren ist gestiegen. Um dieser nachzukommen, benötigen wir eine neue Fertigungslinie“, so Betriebsleiter Rolf Weber. Schon vorher wurden im Werk Hebeschiebetüren gebaut. Doch das sind noch Sonderanfertigungen. „Werden Wohnungen oder Eigenheime gebaut, dann kommen für den Terrasseneingang die Hebeschiebetüren zum Einsatz. Überhaupt wird immer mehr Glas verbaut, damit mehr Licht in die Wohnräume kommt“, so Weber. Die Planer, Baubetriebe und auch Trefz reagieren damit auf die Kundenwünsche, so Weber. Außerdem kann nun die Produktion von Aluminiumfenstern, -türen und -fassaden erweitert.

Auch hier ist die Nachfrage gestiegen. „Bisher haben wir diese eher im kleinen Rahmen hergestellt. Doch das Potenzial ist da, um mehr abzusetzen“, so der Werkleiter. Zum Einsatz kommen die Aluminiumfenster und -türen vor allem dort, wo sie einer hohen Beanspruchung ausgesetzt sind, zum Beispiel, wo Publikumsverkehr ist.

Zwei Drittel der Halle werden für die Produktion der Hebeschiebetüren und für Aluminiumteile genutzt. Die Linien sind so angelegt, dass das Material direkt vom Lager in die Fertigung gelangt. Wegen der kurzen Wege ist die Effektivität in der Produktion gestiegen. Der Betriebsleiter schätzt ein, dass alles 25 Prozent schneller geht. „Zurzeit müssen die Teile noch zum Verglasen transportiert werden. Künftig soll das gleich im Anschluss an die Herstellung der Elemente passieren. Dafür und für das Verpacken wird ein Kran benötigt. Der soll in sechs Wochen eingebaut werden“, so Rolf Weber. Er ist froh, dass es jetzt möglich ist, die fertigen Elemente in der Halle zu lagern. „So kommen sie in gepflegtem Zustand auf der Baustelle an und müssen nicht mehr bis zum Abtransport bei jedem Wetter draußen stehen“, sagte der Werkleiter. Außerdem sei zusätzlicher Stauraum geschaffen worden.

Durch den Bau der Halle haben sich die Arbeits- und sozialen Bedingungen für die Mitarbeiter wesentlich verbessert. So stehen ihnen sanitäre Anlagen und ein Frühstücksraum gleich in der Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Das Unternehmen im Mockritzer Gewerbegebiet ist eigenständig. Inhaber sind Volker und Markus Trefz. Das Hauptwerk befindet sind in Wüstenrot-Weihenbronn.

Bei Trefz überwiegt das Objektgeschäft. Hauptsächlich, das heißt zu 85 Prozent, arbeitet Trefz für Bauträger. Diese würden Aufträge in den Größenordnungen zwischen 80 bis 500 Fenstern ordern. Die seien für Großbaustellen vor allem im süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz bestimmt, so der Werkleiter.

Im Jahr verlassen etwa 24 000 Fenster und bis zu 300 Türen das Unternehmen. „Wegen der hohen Nachfrage ist der Umsatz im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen“, so Weber. Hinzu kommen Haustüren, Hebe- und Schiebetüren sowie Schrägfenster. Diese werden in Bürogebäude, Mietshäuser, Eigentumswohnungen und Produktionsstätten eingesetzt. „Wir bieten die komplette Leistung bis zum Einbau der Elemente an. Deshalb sind wir deutschlandweit mit vier Montagetrupps unterwegs“, so Rolf Weber.

