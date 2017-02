Mehr Platz für Oberschüler Kodersdorf entwirft einen Plan, wie das Schulgebäude besser werden kann. Auch die Kita kommt später an die Reihe.

Manche Räume in der Oberschule Kodersdorf sind sehr klein für die volle Klassenstärke von 28 Schülern. Die Englischklasse von Lehrerin Margit Hartwig sitzt dicht gedrängt. Das will die Gemeinde in Zukunft ändern. Auch die Kita soll größer werden. © andré schulze

Kurz vor zwölf in Kodersdorf: 26 Fünftklässler sitzen an 14 Tischen im Englischunterricht. Für ihre Stühle haben die Schüler zwischen den Tischreihen Platz, um einigermaßen komfortabel zu sitzen. Dafür hat ihre Lehrerin Margit Hartwig vorne an der Tafel nur einen schmalen Streifen. „Wenn die großen Zehner hier drin sitzen, steht die Luft“, sagt sie. Recht eng sind auch die Gänge, durch welche die Kinder zwischen den Tischen hindurch nach vorne gelangen können. Da sie hier auch ihre Schulranzen und Rucksäcke abstellen, wird es noch schwieriger.

Dass einige Klassenräume in der Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule sehr knapp bemessen sind, fällt nicht nur den Lehrern und Kindern auf. Bürgermeister René Schöne kommentiert bei der Gemeinderatssitzung: „Die Kinder sitzen wie die Heringe.“ Deshalb beschließt der Rat noch im Dezember, einen Plan über einen Anbau an das Schulgebäude in Auftrag zu geben. Zunächst wird das Ingenieurbüro Hennig aus Niesky für etwas mehr als 4 500 Euro eine Projektstudie dazu erstellen. Das Büro ist im Kita- und Schulbau bereits für Kodersdorf tätig gewesen. Die Bauverwaltung beschreibt die Erfahrungen dieser Zusammenarbeit als gut. Drei neue und vor allem größere Räume sollen in dem neuen Trakt hinzukommen.

Und nicht nur die Schule ist ein zukünftiges Projekt für Kodersdorf. Auch die Kindertagesstätte droht zu klein zu werden. Gerade wenn die Betriebe im Gewerbegebiet junge Mitarbeiter anziehen, kommen in einigen Fällen auch Kinder dazu. Deshalb erhält Matthias Hennig außerdem den Auftrag, verschiedene Plätze für einen Neubau zu prüfen. Eine Fläche, die sich bereits in der Hand der Gemeinde befindet, ist der Festplatz.

Dies wäre eine einfache Lösung, die aber im Gemeinderat nicht unumstritten ist. Bisher hat die Einrichtung rund 130 Plätze, später soll sie 20 bis 30 Kinder mehr aufnehmen können. Betriebe sollen die Möglichkeit erhalten, sich für ihre Mitarbeiter hieran zu beteiligen. Für das gesamte Projekt werden die Kosten auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Eines ist klar: beide Projekte, Schule und Kita, will die Gemeinde nicht gleichzeitig umsetzen. Zuerst macht sie sich auf die Suche nach Fördermitteln. Bis eines der beiden Projekte in die Umsetzung geht, kann es noch dauern.

Ein Problem können größere Räume allerdings nicht lösen: Die Oberschule muss regelmäßig Kinder abweisen, die eigentlich gerne in Kodersdorf lernen würden. Schulleiter Wolfgang Hornig spricht von durchschnittlich fünf Schülern aus den Grundschulen Schöpstal, Zodel, Nieder Seifersdorf oder Horka. Sie werden an andere Schulen vermittelt. Für die unmittelbar aus den Kodersdorfer Ortsteilen Kommenden haben die Plätze aber bisher immer gereicht.

Und auch wenn es mehr Platz zum Sitzen gibt, bleibt der Klassenteiler bei 28 Kindern. Für mehr als zwei Oberschul- und gegebenenfalls eine Hauptschulklasse pro Jahrgang sei die Schule nicht ausgelegt. Für die Viertklässler, die an seiner Schule nicht unterkommen können, setzt sich Wolfgang Hornig persönlich mit den Busfahrplänen der jeweiligen Wohnorte auseinander. So lässt sich für die Kinder eine gute Ausweichempfehlung geben. „Das sehe ich als meine moralische Pflicht an“, sagt der Pädagoge.

Ihm geht es aber nicht nur um die kleinen Zimmer, sondern auch um ein weiteres Problem. „Das Treppenhaus ist der empfindliche Punkt unserer Schule“, sagt Wolfgang Hornig. Es ist der einzige Treppenturm im gesamten Gebäude und ebenfalls recht eng. Zum Pausenläuten ist hier einige Minuten nach zwölf Uhr schlagartig nur noch sehr langsames und vorsichtiges Durchkommen. Hier will die Gemeinde ebenfalls Abhilfe schaffen.

Die vorhandenen Treppen sollen geebnet werden und das Treppenhaus dadurch zu Fluren werden. Außerdem ist geplant, im Rahmen des Projekts die Regen- und Abwasserentsorgung zu betrachten. Das Ende der 1970er Jahre erbaute Schulhaus steht nach Angaben von Bürgermeister René Schöne in einem alten Vulkankrater. Sprengarbeiten sind damals beim Bau notwendig gewesen. Deshalb seien die Ableitungen kompliziert.

Am 6. Februar ist in der Oberschule für Viertklässler und ihre Eltern von 17 bis 19 Uhr Tag der offenen Tür

