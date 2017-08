Gut zu wissen Mehr Platz für mehr Arbeitsplätze Der Freistaat gibt 4,2 Millionen Euro, damit der Technologiepark erweitert wird. Das verschafft Freital einen Vorteil.

Die Rechnung ist simpel. Wer Unternehmen in seine Stadt locken kann, profitiert doppelt – von den Gewerbesteuern, die die Firmen zahlen und von den Arbeitsplätzen, die geschaffen werden. Denn wer Arbeitsplätze bietet, lockt Menschen an, die wiederum Einkommenssteuer und, wenn sie sich später ein Heim bauen, auch Grundsteuer entrichten. Davon wiederum profitiert die Stadt, weil sie sich dank der höheren Steuereinnahmen mehr leisten kann.

Damit diese Rechnung für Freital aufgeht, haben sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) am Mittwochmorgen am Technologiepark getroffen. Dulig überreichte einen Fördermittelbescheid des Freistaats über 4,2 Millionen Euro. Für insgesamt 5,7 Millionen Euro soll das Gewerbegebiet an der Umgehungsstraße erweitert und dadurch mehr Platz für Unternehmen geschaffen werden.

„Wir bekommen in Sachsen mittlerweile ein Flächenproblem“, sagte Dulig. Der Bedarf an Gewerbeflächen sei größer als das Angebot. In Freital gebe es mit dem Technologiezentrum und dem Technologiepark eine Bewegung und Dynamik bei dem Thema. „Es geht nicht nur darum, große Unternehmen anzusiedeln, sondern auch um kleinteilige Angebote.“ Genau das werde mit der Erweiterung des Technologieparks möglich.

Konkret geht es um eine Fläche von 33 000 Quadratmetern zwischen Umgehungsstraße und Bahnlinie. Sie zieht sich vom Toom-Baumarkt bis zur Porzelline. Das städtische Tochterunternehmen TGF, das das Technologiezentrum an der Dresdner Straße und den Technologiepark betreibt, hatte das Grundstück im vergangenen Jahr von der Deutschen Bahn für 550 000 Euro gekauft. Mit der zusätzlichen Fläche wird der Technologiepark mehr als verdoppelt. 14 Baugrundstücke für Unternehmen können dort nun entstehen.

Bis die Bauarbeiten beginnen, werden aber noch ein paar Monate vergehen. Der Stadtrat hat dem Entwurf des Bebauungsplans im vergangenen Dezember zugestimmt. Im Rathaus geht man derzeit davon aus, dass der B-Plan Anfang des kommenden Jahres fertig ist und dann auch offiziell Baurecht besteht. Wie TGF-Geschäftsführer Alexander Karrei mitteilte, sollen aber bereits zuvor – voraussichtlich im Oktober oder November – kleinere Arbeiten auf der Erweiterungsfläche beginnen. Derzeit laufen Gespräche mit dem Planungsbüro. Außerdem werde die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereitet.

Erschließung über zwei Jahre

Karrei schätzt, dass die Erschließungsarbeiten insgesamt rund zwei Jahre dauern werden. Der größte Teil der Kosten mit 2,4 Millionen Euro wird für die Altlastensanierung und die Vorbereitung der Grundstücke fällig. Weitere zwei Millionen Euro sind für das Verlegen der Leitungen und für den Straßenbau eingeplant. Die Arbeiten sind in mehreren Abschnitten vorgesehen und werden voraussichtlich direkt am bestehenden Technologiepark beginnen. Dort könnten 2018 auch die ersten Unternehmen bauen. Anschließend werden Stück für Stück die weiteren Flächen in Richtung Porzelline erschlossen.

Bei zwei Teilstücken – einem schmalen am Toom-Baumarkt und einem zwischen Schienen und Porzelline – gibt es eine Besonderheit: Sie werden künftig nicht von Unternehmen, sondern von geschützten Zauneidechsen besiedelt. Die Tiere müssen von der restlichen Erweiterungsfläche auf diese beiden Grundstücke umgesiedelt werden – eine Auflage des Naturschutzes.

TGF-Chef Karrei ist froh, dass mit der Fördermittelübergabe nun die Finanzierung des Projekts gesichert ist. „Ohne die Unterstützung wäre das nicht machbar gewesen“, sagt er. Die TGF will die Grundstücke später zu einem Preis von etwa 55 Euro pro Quadratmeter an Unternehmen verkaufen. Das reicht, damit die TGF den Eigenanteil von etwas mehr als 1,5 Millionen Euro an die Stadt zurückzahlen kann und noch etwas Gewinn macht. Ohne die Fördermittel hätte die TGF die kompletten Erschließungskosten erwirtschaften und deswegen Grundstückspreise von rund 200 Euro pro Quadratmeter aufrufen müssen. Wohl kaum ein Unternehmen hätte so angelockt werden können. Zum Vergleich: Im Gewerbegebiet Dresden-Gittersee werden derzeit etwa hundert Euro pro Quadratmeter verlangt. Dank der Fördermittel hat Freital also einen Wettbewerbsvorteil.

Und die Chancen dafür, dass die Flächen schnell verkauft sind, stehen gut. Der Technologiepark, der vor fast drei Jahren anstelle der abgerissenen Windbergarena entstand, ist mittlerweile fast komplett belegt. Derzeit sind nur noch zwei Grundstücke frei. „Zu den Flächen laufen Verhandlungen“, sagte Karrei. Weil der Bedarf für günstige Gewerbeflächen offenbar so groß ist, gibt es bereits auch erste Interessenten für die Erweiterungsfläche. Darunter seien auch einige Unternehmen, die derzeit noch im Technologiezentrum eingemietet sind, so Karrei. Das ebenfalls mit Fördermitteln gebaute Haus ist eine Art Durchlauferhitzer für junge Unternehmen. Die Mietdauer ist auf acht Jahre begrenzt. Danach sollen die Firmen den nächsten Schritt wagen.

Dank des bald größeren Technologieparks ist es wahrscheinlicher, dass sie diesen Schritt in Freital gehen.

