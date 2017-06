Mehr Platz für Krippenkinder Die Gesamtkapazität in der Krümelburg erhöht sich nicht. Dafür gibt es einen zusätzlichen Schlafraum und eine Garderobe.

Die stellvertretende Leiterin der Kita Krümelburg in Gersdorf Rosmarie Schneider mit Theresa und anderen Kindern im neu geschaffenen Schlafraum. © André Braun

Es gibt wieder mehr Kinder in der Stadt und den Ortsteilen. In der Kita Krümelburg in Gersdorf werden vor allem Krippenplätze benötigt. Deshalb wurde in den vergangenen Wochen in dem Gebäude, in dem sich die Kita Krümelburg und die Grundschule befinden, gebaut.

Es gibt nun einen neuen Schlafraum. Der ist jetzt dort, wo sich die zu klein gewordene Küche und das Büro der Kita-Leiterin befanden. Mit dem Schlafraum, der noch eingerichtet werden muss, sind damit die Bedingungen erfüllt, dass ab Juli fünf Krippenplätze mehr zur Verfügung stehen. Das sind dann 28 statt bisher 23.

„Damit erhöht sich allerdings nicht die Gesamtkapazität von 119 Kindern für diese Einrichtung. Lediglich der Anzahl der zu betreuenden Kinder im Krippen- und Kindergartenbereich sowie im Hort ändern sich. Ab September haben wir nur noch 55 Grundschulkinder, die einen Hortplatz benötigen“, so Kämmerin Barbara Müller. Für Kinder ab dem ersten Lebensjahr besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen Krippenplatz – vorausgesetzt die Eltern stehen in einem Arbeitsverhältnis.

Brandschutzforderung erfüllt

Doch nicht nur ein Schlafraum wurde zusätzlich geschaffen, sondern auch eine Garderobe für den Hort und die Schule. Die sind dort entstanden, wo sich die Jungstoiletten befanden. „Die Fliesen, Leitungen, die Sanitärkeramik und die Innenausstattung wurden komplett herausgerissen“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Alles sei in den beiden Räumen neu verputzt gefliest und gemalert worden. Notwendig wurde der Umbau wegen einer brandschutztechnischen Forderung. Mit der Garderobe und den Möbeln befanden sich zu viele Dinge auf dem Gang, die schnell Feuer fangen können. Die Fachleute sprechen von einer sogenannten Brandlast. „Hätten wir keine Garderobenräume herrichten können, dann wäre der Einbau von zwei Brandschutztüren notwendig gewesen“, so Fischer. Der Einbau der Garderobe sei die günstigere Lösung.

Bereits im Jahr 2015 wurde eine der beiden Toilettenanlagen umgebaut, die seitdem in einen Mädchen- und einen Jungenbereich abgetrennt ist. Die Sanitäranlagen stammten noch aus tiefsten DDR-Zeiten. Ein Jahr zuvor wurde ein zusätzliches Hortzimmer im ehemaligen Speiseraum und dafür ein neuer Platz für die Mittagsversorgung geschaffen.

