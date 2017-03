Mehr Platz für Kötzschenbrodaer Oberschule Schon länger beschweren sich Eltern über zu wenig Räume. Jetzt könnte es eine vorübergehende Lösung geben.

Die Oberschule Kötzschenbroda soll bis 2023 im Rahmen des Sanierungsgebiets West umgebaut werden. © Arvid Müller

Dass sich an der Oberschule in Kötzschenbroda etwas tun muss, darüber sind sich alle einig. Doch über den Zeitpunkt gab es bisher Meinungsverschiedenheiten. Die Stadt möchte die Schule im Rahmen des Sanierungsgebiets Radebeul-West sanieren, das bis 2023 läuft. Den Eltern dauert das zu lange. Der Großteil der jetzigen Schülergeneration würde seinen Abschluss machen, bevor das Schulgebäude modernisiert ist. Die Elternvertreter kritisieren vor allem den Platzmangel im Haus in der Hermann-Ilgen-Straße. Nun zeichnet sich eine vorübergehende Lösung für das Problem ab. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung in der vergangenen Woche die Stadt beauftragt, zu prüfen, ob der Raumbedarf tatsächlich nicht gedeckt ist und übergangsweise anders abgesichert werden kann.

Dies geschah im Rahmen der Haushaltsverabschiedung. Der Elternrat der Oberschule hatte eine Einwendung zum Haushaltsentwurf an die Stadt geschickt. Darin fordert er die Aufnahme von zusätzlichen Mitteln für die temporäre Erweiterung der Schule. Konkret wünschen sich die Eltern zwei zusätzliche Klassenzimmer als Ersatz für die bisherigen Klassenräume in der Grundschule nebenan. Dort werden die zehnten Klassen zum Teil unterrichtet. Das Problem: Die Grundschule hat andere Pausenzeiten. Für die Oberschüler bedeutet das, dass es während ihres Unterrichts regelmäßig auf den Gängen laut wird.

In seiner Einwendung zum Haushalt schreibt der Elternrat, dass außerdem drei kleine Räume gebraucht werden, in denen Kinder außerhalb der Klasse gefördert werden können. Denn die Schule beteiligt sich am Modellprojekt Erina. Dabei werden Möglichkeiten und Wege zur inklusiven Bildung und Erziehung erprobt. Deshalb gibt es an der Oberschule viele Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. „Diese Förderung kann nicht innerhalb des Klassenverbandes stattfinden“, sagen die Elternvertreter. Wie die extra Zimmer geschaffen werden sollen, schlagen die Eltern gleich mit vor: als Container in modularer Bauweise. Während des geplanten Umbaus der Schule von 2020 bis 2023 würden die zusätzlichen Räume sowieso gebraucht. „Wenn diese Räume jetzt schon erstellt werden, fallen nur noch die zusätzlichen Betriebskosten für die Zeit von 2017 bis 2019 an“, erklären die Eltern.

Noch im Dezember hieß es von der Stadt, dass kurzfristige Lösungen kaum möglich seien, weil es auf dem Schulstandort dafür keinen Platz gebe. Jetzt nennt die Verwaltung mit dem Nachbargrundstück Harmoniestraße 6 einen potenziellen Standort für einen Systembau. Die Stadt hat das Grundstück erworben. In diesem Jahr soll das Haus abgerissen und das Gelände beräumt werden. Anschließend wäre an dieser Stelle Platz für Container. Ob die Stadt die Systembauten aber tatsächlich aufstellen lässt, steht derzeit noch nicht fest. Die Verwaltung möchte erst verschiedene Entwicklungen abwarten, die vielleicht dazu führen, dass in den nächsten Jahren weniger Schüler die Oberschule Kötzschenbroda besuchen. Dazu gehört, dass das Inklusionsprojekt Erina mit dem Schuljahr 2017/18 ausläuft. Außerdem stehe zum selben Zeitpunkt die Oberschule Mitte in vollsaniertem Zustand 2,5-zügig zur Verfügung.

Zudem nennt die Stadt veränderte Zugangskriterien zum Gymnasium. Möglicherweise gibt es in Zukunft noch weniger Oberschüler, weil auch Kinder ohne Bildungsempfehlung ans Gymnasium gehen können. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Raumbedarf in der Oberschule Kötzschenbroda ließen sich derzeit nicht seriös abschätzen, heißt es aus der Verwaltung. „Von der Tendenz her wird es jedoch keinesfalls zu einem Schüleraufwuchs, eher zum Gegenteil kommen.“ Diese Unsicherheit wolle man erst abwarten, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Neben dem Platzmangel gibt es auch andere Probleme an der Oberschule. Etwa die Toiletten außerhalb des Schulgebäudes. Stadtvertreter haben sich zu einer Begehung durch die Schule angekündigt, um sich vor Ort ein Bild zu machen.

