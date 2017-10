Mehr Platz für Kodersdorfer Schüler Ein neues Treppenhaus und drei Räume sollen im Sommer 2019 entstehen. Noch steht das Projekt am Anfang.

Blick auf die Rückfront der Kodersdorfer Oberschule. Das Gebäude soll auf dieser Seite in den nächsten beiden Jahren einen Anbau erhalten – für ein größeres Treppenhaus und drei weitere Unterrichtsräume. © jens trenkler

Kodersdorf. Es ist eng geworden in der Oberschule Kodersdorf. Das merken die Schüler nicht nur im Treppenhaus, wenn sie dort in der Pausenzeit unterwegs sind und dabei viel „Gegenverkehr“ haben, sondern auch an den Räumen. Bei Klassenstärken bis zu 28 Schülern geht es in dem Schulhaus aus DDR-Zeiten knapp mit Platz zu.

Die Gemeinde als Schulträger will das in den nächsten zwei Jahren ändern und das Schulhaus umbauen. Dafür nimmt sie weitere 1,5 Millionen Euro in die Hand, um die Lernbedingungen für die 320 Mädchen und Jungen zu verbessern. Dabei handelt es sich um einen Anbau, der auf der Schulhofseite an das vorhandene Gebäude gesetzt wird und eine direkte Verbindung zum Treppenhaus sein wird. „Zwar entspricht das Treppenhaus noch den gesetzlichen Richtlinien, aber bei einer Breite von zweieinhalb Metern ist es zu schmal, wenn sich zwei Klassen begegnen“, sagte Bürgermeister René Schöne im Gemeinderat. Mit dem Anbau soll nicht nur Platz für ein größeres Treppenhaus geschaffen werden, sondern auch noch drei neue Klassenräume entstehen. Sie sind für die Neigungskurse vorgesehen, sagte der Bürgermeister. Im Gemeinderat stellte er die Entwürfe vor, wie das Ganze einmal aussehen könnte. Inzwischen liegt diese Planung bereits als Bauvoranfrage zur Prüfung im Landratsamt vor. Die Gemeinderäte hatten sich für den Anbau ausgesprochen.

Dass er notwendig ist, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber ob sein Standort der günstigste ist, wird vonseiten der Schule kritisch gesehen. Denn mit dem Treppenaufgang und den drei übereinanderliegenden Räumen wird der ohnehin schon kleine Schulhof noch mehr eingeengt. Bliebe nur der östliche Giebel, aber dort sind die Medien für das Haus verlegt und im Gebäude müssten auf allen drei Etagen zusätzliche Flure entstehen als Zugang ins neue Treppenhaus.

„Diese würden die jetzt schon kleinen Räume noch mehr einengen“, gab René Schöne zu bedenken. An den bereits vorhandenen Nottreppen ändert sich nichts. Sie bleiben als geforderte Fluchtwege an dem Gebäude.

Dass mit der baulichen Erweiterung die Kodersdorfer Oberschule zu einer dreizügigen Schule wird, das ist nicht vorgesehen. „Der Schulbetrieb läuft weiter zweizügig“, versichert der Bürgermeister. Denn drei neue Klassenzimmer schaffen nicht Platz für eine Dreizügigkeit, zumal auch die Turnhalle dafür nicht ausgelegt ist.

Wird das Bauvorhaben so genehmigt, soll es im nächsten Jahr planungsreif gemacht und die Förderung über das Landesprogramm Schulhausneubau beantragt werden. Der Fördersatz liegt bei 40 Prozent. Die Eigenmittel hat die Gemeinde bereits für 2018 und 2019 eingeplant.

Bürgermeister René Schöne rechnet mit einer Gesamtsumme zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro. Diese soll aber nicht nur für den Anbau ausgegeben werden, sondern auch für das Umfeld der Schule sowie Heizung und Warmwasserversorgung. „Letztendlich führt diese Baumaßnahme dazu, dass wir das Gesamtkonzept für unsere Schule überdenken müssen“, sagte der Bürgermeister zu den Gemeinderäten. Ihm und dem Rat ist die Schule wichtig. Das zeigt sich bei den früheren Investitionen: 2004 wurde der erste Anbau in Betrieb genommen – mit drei modernen Fachkabinetten für Biologie, Chemie und Physik. Rund 850 000 Euro sind dafür ausgegeben. Ein Jahr danach begann die Generalsanierung des Schulgebäudes aus DDR-Zeiten und der Neubau einer Turnhalle. Dafür gab die Gemeinde rund 4,8 Millionen Euro aus – und Lehrer und Schüler zogen in der Bauzeit in die Schule im Schöpstal.

Rechnet man die halbe Million Euro noch dazu, die die Gemeinde in den Vorjahren in die Schule investierte, so werden es mit Vollendung des Anbaus fast acht Millionen Euro sein, die Kodersdorf nach der Wende investiert hat. Die Bestrebungen der Gemeinde sind, den Anbau in den Sommerferien baulich umzusetzen, um den Schulbetrieb nicht mehr als notwendig zu stören. Aufgrund der Größe des Projektes und seiner noch zu erfolgenden Genehmigung wird das wohl erst im Jahr 2019 erfolgen können.

