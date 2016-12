Mehr Platz für Kita und Heimatverein Beim Umbau gab es ein Problem. Das wurde ungewöhnlich gelöst. Davon profitieren nun die Cunnersdorfer.

Teamleiterin Antje Kleinschmidt (43) zeigt den künftigen Mitarbeiterraum in der Kita Cunnersdorf. Bisher war er Teil einer Wohnung.

Osterzgebirge. Antje Kleinschmidt geht mit ihren Kindern gern in den Mehrzweckraum. „Der Raum ist schön groß. Hier können sich unsere bewegungsfreudigen Kinder austoben“, sagt die Teamleiterin der Cunnersdorfer Kindertagesstätte Max und Moritz. Hier probt auch der Kindergarten-Chor. Und hier werden die Eltern zu Elternversammlungen empfangen. Der Mehrzweckraum ist zwar nicht der größte im Haus, er ist aber der, der sich für solche Veranstaltungen am besten nutzen lässt. „Die Gruppenräumen eignen sich nicht so gut dafür“, sagt die Teamleiterin. Denn die sind komplett eingerichtet mit Spielecken, mit Kinderstühlen und -tischen. Deshalb nutzt das Team lieber den Mehrzweckraum.

Doch der ist bisher nicht nur für den Kindergarten da. Auch die Mitglieder des Heimatvereins Cunnersdorf treffen sich hier. Im hinteren Teil des Raumes stehen Stühle, Tische und mehrere Schränke, in denen der Verein seine Utensilien aufbewahrt. Wenn eine Versammlung ansteht, informiert der Verein die Kindertagesstätte. Deren Erzieherinnen räumen dann die Sachen der Kinder zusammen.

Die Doppelnutzung funktioniert sehr gut, sagt Bettina Götze, die die Kindertagesstätten in Reinhardtsgrimma und Cunnersdorf leitet. Beide Seiten haben sich gut eingespielt. Und sicher würde das auch in der Zukunft gut so weiter laufen. Doch danach sieht es nicht aus. Die Stadt Glashütte hat beiden Seiten ein verlockendes Angebot gemacht. Der Verein soll eigene Räume bekommen, der Kindergarten einen zusätzlichen Personalraum und letztlich das Alleinnutzungsrecht des Mehrzweckraumes.

Diesen Vorschlag unterbreitete Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) dem Verein und dem Kindergarten. Beide waren überrascht. Denn damit hatte niemand gerechnet. Auch die Stadt hatte das zunächst nicht im Blick, räumt Dreßler ein. Den Vorschlag habe man erst im Herbst entwickelt. Da begann die Sanierung einer leerstehenden großen Wohnung, die sich im Kindergartengebäude befindet. Die Wohnung ist zwar groß, hat aber einen Mangel. Sie verfügt nur über eine Außentoilette. Zu der kamen die früheren Mieter über den Flur, den auch der Kindergarten nutzt, um zu seinen Räumen im Obergeschoss zu gelangen. „Bisher hatten die Mieter kein Problem damit“, sagt Dreßler. Da so eine Raumaufteilung heute nicht mehr üblich ist, sollte die Toilette im Rahmen der Sanierung in die Wohnung verlegt werden.

Ernüchterung stellte sich ein, als sich die Bauleute die baulichen Gegebenheiten genauer anschauten. Um eine Toilette in der Wohnung zu installieren, wäre ein umfänglicher und für die Stadt recht teurer Eingriff in die Bausubstanz notwendig. Die Stadt stoppte die Arbeiten, um nach einer preiswerteren Alternative zu suchen. Sie fand diese in einer Umnutzung der Wohnung. Inzwischen hat diese Idee Gestalt angenommen. Demnach wird der Verein vier Räume bekommen. In einem soll eine Küche eingerichtet werden, in einem anderen soll das Archiv Platz finden. Die restlichen beiden werden zusammengelegt, um einen etwas größeren Versammlungs- und Beratungsraum zu schaffen. Dazu muss noch eine Mauer herausgenommen werden, sagt Dreßler. Auch für die Erzieherinnen der Kita soll sich die Situation verbessern. Sie bekommen einen Mitarbeiterraum, in dem alle Platz finden werden. Darüber freut sich Teamleiterin Antje Kleinschmidt. „Bei einigen Beratungen wurde es in unserem Beratungsraum ganz schön eng“, sagt sie. Wenn sich alle Mitarbeiter treffen, kommen schon mal zwölf bis 14 Personen zusammen. Der zweite neue Raum soll – so der Plan von Kita-Chefin Bettina Götze – künftig unter anderem als Therapieraum genutzt werden.

Nach dem Umzug des Heimatvereins soll der Mehrzweckraum neu gestaltet werden. Bisher ist rund ein Fünftel des Raumes durch einen Vorhang optisch abgetrennt. Dahinter stehen die Schränke und die anderen Utensilien des Vereins. Beim Heimatverein ist man froh über die Lösung. Und auch die Stadt ist zufrieden. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotzdem, sagt Dreßler. „Die Stadt kann nicht mehr mit den Mieteinnahmen von dieser Wohnung rechnen.“

