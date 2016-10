Mehr Platz für kaputte Autos Die Kfz-Werkstatt Richter will ein brachliegendes Gebäude nutzen. Doch das ist gar nicht mal so einfach.

Das leerstehende Firmengelände in Langenwolmsdorf soll wieder neu genutzt werden. © Dirk Zschiedrich

Die ehemalige Betriebsstätte einer Druck- und Werbeschriftenfirma in Langenwolmsdorf steht schon länger leer. Nun könnte das Haus samt Grundstück wieder neu genutzt werden. Die ortsansässige Kfz-Firma André Richter ist daran interessiert. Allerdings kann dort nicht so einfach um- und angebaut werden. Derzeit wird an einem Vorentwurf für den Bebauungsplan gearbeitet. Dieser legt fest, wie und was verändert werden kann. Ein umständliches Prozedere. Der Stolpener Stadtrat hatte sich in seinen letzten Sitzungen bereits mehrmals damit beschäftigt, um das Projekt des Langenwolmsdorfers auf den Weg zu bringen.

Geplant ist unter anderem, die bestehende Halle zu erweitern. In dieser sollen die Fahrzeuge repariert werden. Der Kfz-Meister könnte hier sogar die Technik der Feuerwehren mit instand setzen. Das wäre entsprechend des Platzangebotes auch möglich. Die Erweiterung der Halle ist allerdings nicht die einzige Veränderung. Auf dem Gelände stehen einige Bäume, einige gepflanzt, andere wild gewachsen. Können die Umbaupläne so umgesetzt werden, müssten auch einige Bäume weichen, um die Hofgestaltung dann auch so vornehmen zu können. Außerdem sollen einige Bäume gefällt werden, die auf der Drainage stehen. Dafür muss der Investor Ausgleichsflächen bringen. Diese gibt es. So besitzt die Familie in Rückersdorf einen Teich, der hergerichtet werden soll. Vorschlag im Stadtrat war, dass in Langenwolmsdorf oder im Stolpener Gebiet Ausgleichsflächen gesucht werden. Noch bis zum 1. November liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes im Rathaus aus. (SZ/aw)

