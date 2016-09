Mehr Platz für junge Flüchtlinge Für sogenannte Umas entstehen im Jugendwohnheim zehn neue Plätze – dabei ist unklar, ob man die überhaupt alle braucht.

Behutsam geht der Rückbau auf den oberen Etagen des früheren Stahlwerks-Lehrlingsheims Gröditz vonstatten. Das Gebäude am Ortseingang nahe der B 169 soll ab dem Frühjahr 2017 unter anderem junge Flüchtlinge beherbergen. © Sebastian Schultz

Spätestens seit es in Bautzen zu Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und Einheimischen kam, sind sie in aller Munde: die Umas – „unbegleitete minderjährige Asylbewerber“. Auch im Jugendwohnhaus Gröditz leben derzeit fünf Flüchtlinge, die jünger als 18 Jahre und ohne erwachsene Angehörige nach Deutschland gekommen sind. Bald können es doppelt so viele sein. Dafür wird derzeit ein angrenzendes Gebäude umgebaut. Seit fünf Wochen sind die Arbeiter am behutsamen Abriss des ehemaligen Stahlwerk-Lehrlingswohnheims dran. Behutsam, weil das ganze Erdgeschoss und Teile des ersten und zweiten Stocks erhalten und saniert werden sollen. Ist alles nach Plan rückgebaut, wird das Gebäude aus Richtung Riesa äußerlich an eine große Treppe erinnern.

Im Erdgeschoss soll ab nächstem Frühjahr eine „integrative Clearing- und Inobhutnahmestelle für Umas“ ihre Arbeit aufnehmen. Dahinter verbirgt sich eine zentrale Aufnahme-Stelle für die jungen Flüchtlinge, erklärt Jugendwohnhaus-Chef Jürgen Stankewitz. Werden dem Kreis Meißen Umas zugewiesen, kommen sie künftig zunächst in die Zentralstelle nach Gröditz, wo zunächst ihre Vorgeschichte geklärt wird. Danach werden die jungen Leute auf weitere Jugendhilfe-Einrichtungen in der Region wie Heime oder Wohngruppen verteilt.

Wie lange das Intermezzo der Umas in Gröditz dauert, sei schwer abzuschätzen, so Jürgen Stankewitz. Schwer absehbar auch, wie sich die Uma-Zahlen in Zukunft entwickeln. Nehmen sie weiter ab, könnte es auch sein, dass ein Teil oder alle der zehn neuen Plätze im Jugendwohnhaus für deutsche Jugendliche genutzt werden. Auch hier könnte Gröditz künftig eine Funktion als Verteilstelle im Landkreis erfüllen, so der Einrichtungsleiter.

Für das Gröditzer Jugendwohnhaus mit seinen bisher zwei Dutzend Plätzen erhofft sich der Leiter, dass es im Wohnbereich nach der Erweiterung ruhiger zugeht. Der Bereich befindet sich in dem großen Haus parallel zur B 169. Insgesamt 24 Plätze für Minderjährige stehen dort bereit – und alle sind belegt. Hier leben Jugendliche, die von daheim weg wollten. Oder junge Menschen, die vom Jugendamt aus ihren Familien herausgenommen wurden.

Und seit einigen Monaten leben hier auch fünf Umas. Die Jungs sind 16 und 17 Jahre alt, stammen aus Somalia und Pakistan, gehen in Nünchritz zur Schule, lernen Deutsch. Im Wohnheim seien sie inzwischen gut integriert, so Jürgen Stankewitz. Viele ihrer Probleme ähnelten denen, die auch deutsche Jugendliche in dem Alter haben. Gleichwohl: Der eine oder andere habe aber von seinem Deutschland-Aufenthalt erwartet, Geld zu verdienen, um damit seine Verwandten daheim zu unterstützen. Dass vorher aber erst mal Schule und Ausbildung dran sind, sei da nicht einfach zu vermitteln, sagt Jürgen Stankewitz

Ein Wermutstropfen beim Umbau des einstigen Lehrlingswohnheims bleiben vorerst die beiden Etagen überm Erdgeschoss. Für deren Ausbau reicht das Geld nämlich nicht, so Jürgen Stankewitz. So werde die Gebäudehülle zwar komplett saniert und im Inneren auch alle Medien verlegt. Doch wirklich fertig wird zunächst nur die Clearingstelle im Erdgeschoss. Der Trägerverein des Jugendwohnhauses hat einen sechsstelligen Kredit aufgenommen. Weitere 600 000 Euro kommen aus Fördermitteln. Wenn der Verein sich finanziell vom Bau erholt hat, soll auch noch der Ausbau der oberen Etagen kommen. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern.

