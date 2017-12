Mehr Platz für Eigenheime Weißenberg bietet neue Flächen an. Die Stadt reagiert damit auf die Nachfrage nach großen Grundstücken.

Eigenheimstandort „Am Kirschberg“ © Dietmar Thomas

Die Stadt Weißenberg plant eine Erweiterung des Wohnbaustandortes „Am Kirschberg“. Laut Bürgermeister Jürgen Arlt (parteilos) sind auf dem Areal im Norden der Stadt maximal fünf zusätzliche Bauplätze geplant. Die Grundstücke sollen mit etwa 800 bis 1 000 Quadratmeter deutlich größer sein als die bisher angebotenen. Denn es habe sich gezeigt, dass kleine Parzellen auf dem Land nicht gefragt seien. Daher hätten Käufer bisher oft zwei Grundstücke erworben, um mehr Platz zu haben. Von den bereits erschlossenen rund 30 Grundstücken sind laut Arlt noch zwei verfügbar.

Um auch in Zukunft Bauinteressenten Flächen anbieten zu können, hat die Stadt die Erweiterung des Standortes angeschoben. Nun liegt ein Entwurf vor. Der geht jetzt an Institutionen und Verbände und wird in Kürze auch im Rathaus ausgelegt, sodass die Bürger Einsicht nehmen können. „Wir warten jetzt ab, welche Hinweise kommen“, so Jürgen Arlt. (SZ/MSM)

zur Startseite