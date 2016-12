Mehr Platz für Eigenheime Auf mehr als 17 Hektar können 198 neue Häuser gebaut werden. Mehr Wachstum ist Weinböhla nicht erlaubt.

Am Friedensweg könnten bald neue Häuser gebaut werden. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche zumindest als potenzieller Standort ausgewiesen. © Norbert Millauer

Jeden Tag klopfen Leute an die Tür des Bauamtes und fragen nach Bauland. Oft müssen sie enttäuscht werden. Das könnte bald ein Ende haben. Denn im neuen Flächennutzungsplan stehen 17,4 Hektar neues Wohnbauland, die noch erschlossen werden könnten. Der Plan legt fest, wo und wie in der Gemeinde gebaut werden darf. Noch ist er allerdings nicht beschlossen.

Die größte neue Siedlung könnte am Friedensweg entstehen. Rein theoretisch wäre hier Platz für 45 Häuser. Auch in den Augen des Landratsamtes und der Landesdirektion wäre eine Weiterentwicklung des Gebietes optimal, erklärt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Weitere Bauflächen könnten unter anderen an den Obstwiesen, an der Schindlerstraße und an der Köhlerstraße ausgewiesen werden. „Der Flächennutzungsplan schafft kein Baurecht“, betont Siegfried Zenker. Dafür wäre ein Bebauungsplan nötig. Und nur weil es im Plan als Bauland ausgeschrieben ist, heißt es nicht, dass die Eigentümer zustimmen. „Obwohl es in der Regel für sie von Vorteil ist“, so Zenker. Es habe aber auch schon Fälle gegeben, wo Leute Ruhe statt neuer Nachbarn bevorzugten.

Bisher gab es nur für Weinböhla-West einen Flächennutzungsplan. Als neue Eigenheimstandorte wurden meist Baulücken in der Ortslage ausgewiesen. Nun liegt der Plan erstmals für das gesamte Gemeindegebiet vor. Laut Bauamtsleiter Lutz Heinl handelt es sich bei dem ausgewiesenen Bauland um Flächen, die schon im alten Plan standen, und um Neuausweisungen. „Man muss immer schauen, wo es sich anbietet.“ Das heißt, vorhandene Siedlungen und Infrastruktur werden erweitert oder verdichtet. Auch wenn es viele Bauwillige gibt, die es nach Weinböhla zieht, darf die Gemeinde nicht einfach eine grüne Wiese am Ortsrand zum Bauland machen. „Es ist uns nicht erlaubt, auf aktives Zuziehen zu setzen“, erklärt der Bürgermeister. Weinböhla dürfe sich nur gemäß der Bevölkerungsentwicklung baulich entwickeln. Das schreibt der Landesentwicklungsplan vor. Einige Begehrlichkeiten, die so ein Flächennutzungsplan weckt, konnten deshalb nicht berücksichtigt werden.

Bauland für Gewerbe spiele bei den Planungen nur eine untergeordnete Rolle. „Wir sind eine Wohngemeinde und ein Erholungsort“, erklärt Lutz Heinl. Es gibt vorwiegend kleine Handwerksbetriebe. Die Gemeinde mit ihren knapp 50 Mitarbeitern gehört zu den größten Arbeitgebern im Ort. Für große Ansiedlungen seien die Nachbarkommunen wie Coswig besser geeignet.

Ab 20. Januar liegt der Flächennutzungsplan in der Gemeindeverwaltung aus. Dann haben Bürger und Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Erst danach kann der Gemeinderat endgültig darüber entscheiden. Lutz Heinl hofft, dass es keine großen Einwendungen mehr geben wird. „Wir arbeiten schließlich schon seit über drei Jahren daran.“

Der Plan beinhaltet den Bedarf für die nächsten zehn bis 13 Jahre. Ob die 17 Hektar ausreichen, wird sich zeigen. „Die Messen sind nicht für alle Zeit gelesen. Man kann den Plan auch fortschreiben und anpassen“, erklärt Lutz Heinl. Allerdings habe es im Vorfeld statistische Untersuchungen gegeben und man sei so auf einen Entwicklungsbedarf von 17 Hektar gekommen.

