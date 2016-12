Mehr Platz für Eigenheime

Die Gröditzer Stadtverwaltung plant, im nächsten Jahr mehrere Baugrundstücke an der Gartenstraße zu erschließen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf der Kommune für 2017 hervor, der für das Vorhaben rund 100 000 Euro Kosten vorsieht. Bei dem Gelände, das mit Medien versorgt werden soll, handelt es sich um die Fläche neben dem Kindergarten Buratino. Den Planungen der Stadtverwaltung zufolge sollen die Bauplätze 2018 verkauft und Erlöse von etwa 80 000 Euro erzielt werden.

Die geplanten Bauflächen an der Gartenstraße dürften nicht die letzten bleiben, die absehbar in Gröditz entstehen. Bürgermeister Jochen Reinicke kündigte an, dass sich der Stadtrat im Januar ausführlich mit dem Thema beschäftigen will. Mehrere Stadträte sprechen sich schon seit längerer Zeit deutlich für die Schaffung neuer Bauplätze in Gröditz aus. (ewe)

