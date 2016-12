Mehr Platz für Dresdens Krebsforscher

Im Dresdner Uniklinikum entsteht derzeit eine der modernsten Forschungsplattformen für die Krebsforschung. Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen will hier seinen zweiten Standort in Deutschland eröffnen. Die erste Forschungsstätte dieser Art befindet sich in Heidelberg. Nun bekommen die Dresdner Ärzte und das Land Sachsen Unterstützung von der Preiss-Daimler Stiftung für den Neubau. Die spendet 600 000 Euro. Damit kann das geplante Gebäude mit einem dritten Obergeschoss erweitert werden. Derzeit stellt Sachsen 22 Millionen Euro für das zweistöckige Haus zur Verfügung. Pro Jahr finanziert das Land die Forschung mit 15 Millionen Euro. 90 Prozent davon trägt der Bund, den Rest das Land.

Jährlich erkranken in Deutschland rund eine halbe Million Menschen neu an Krebs. In dem Neubau entstehen Räume für innovative Patientenstudien. Forschung und Krankenversorgung sind so verknüpft. Innovative Operationsmethoden, Bildgebung und Strahlentherapie sind eng an einem Platz verbunden. Die zusätzliche Etage bietet Platz für 65 Forscher, eine medizinisch-technische Entwicklungszone und ein IT-Entwicklungslabor. Bisher war der Neubau für 140 Wissenschaftler ausgelegt. (SZ/acs)

