Mehr Platz für Dresdens Kreative Wer musiziert oder gestaltet, malt oder inszeniert, der braucht vor allem günstigen Raum. Damit es Künstler leichter haben, hilft die Stadt mit einem Instrument.

Dresden. Um Kreative und Künstler zu unterstützen, stellt die Stadtverwaltung in den kommenden drei Jahren 110 000 Euro zur Verfügung. Das Geld ist für die Kreativraumförderung vorgesehen, ein Projekt, das bereits seit drei Jahren erfolgreich arbeitet. Demnach soll mit den neuen finanziellen Mitteln eine Raumbörse aufgebaut werden. „Damit wollen wir den Kreativschaffenden die Suche und den Zugang zu Räumen erleichtern“, sagt Robert Franke, Leiter im Amt für Wirtschaftsförderung. Die Börse soll künftig das Zwischennutzungs- und Leerstandmanagement geeigneter Räume steuern und als Vermittler zwischen der Künstlerbranche und Immobilienbesitzern fungieren.

Damit die Börse entstehen kann, hat sich die Stadt Hilfe gesucht. Bei einer öffentlichen Ausschreibung wurde die Galerie Module als Partner gefunden. Sie hat eine Internetseite im Repertoire, auf der passende Angebote veröffentlicht werden. „Die Börse solle aber auch dabei helfen, dass weitere Objekte für die Kreativen bereitgestellt werden“, sagt Franke

Positive Beispiele dafür gibt es bereits. Unter anderem im Rosenwerk, einer Fabrik für Textilien zwischen Freiberger und Rosenstraße sowie dem Jagdweg in Löbtau. Bis zu 60 unterschiedliche Mieter haben sich hier angesiedelt. Miete zahlen sie wenig, die Räume sind nicht aufwendig saniert. Heizung und Wasser laufen, der Müll wird abgeholt, auch Internet gibt es. Dieses Angebot ist begehrt. Die 9 000 Quadratmeter sind allesamt vermietet.

Ein positives Beispiel, an dem auch die Galerie Module nicht unbeteiligt war. Über die Plattform wurde bereits von 2013 bis 2015 zwischen der Kreativ- und der Immobilienwirtschaft vermittelt. In dieser Zeit wurden auch die Ansiedelung des Kreativ-Konglomerats „Rosenwerk“ sowie anderer Künstlerateliers auf dem Jagdweg in Löbtau realisiert. Diese erfolgreiche Arbeit soll nun ausgebaut werden.

„Der Auftrag der Stadt gibt uns die Möglichkeit, dem Konzept ein finanzielles Fundament zu geben, um auf die Veränderungen des Marktes reagieren zu können“, sagt Verena Andreas, Inhaberin der Galerie Module. (SZ/acs)

