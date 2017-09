Mehr Platz für Dohnas Schüler Grund- und Oberschule platzen aus allen Nähten. Der Stadtrat hat die Erweiterung vorbereitet.

Die Oberschule Dohna würde in das derzeitige Gebäude passen. Für die Grundschule käme ein neuer Standort infrage. © Kristin Richter

Der Stadtrat Dohna beschloss zuletzt die Dreizügigkeit für die Grund- und Oberschule. Der Grund sind die vielen Anmeldungen an beiden Schulen, so Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Die Gebäude reichten für die vielen Schüler einfach nicht aus. Ein Stadtratsbeschluss sei nun die Voraussetzung für das weitere Vorgehen. Es wurde bereits grob geprüft, dass die Oberschule in das derzeitige Gebäude passen würde, so Ralf Müller. Daher befasse sich eine Analyse derzeit mit möglichen Standorten für eine neue Grundschule. 13 Standorte werden geprüft, hieß es.

Antje Ambos, Schulleiterin der Oberschule, die derzeit zwei Klassen pro Stufe hat, begrüßt die Positionierung der Stadt. „Die Schülerzahlen sprechen für eine Dreizügigkeit“, sagt sie. Denn derzeit müsse man viele Dohnaer Schüler ablehnen, weil mal nicht genug Räume habe. Es sei wünschenswert, dass bald eine Entscheidung getroffen wird und man loslegt, sagt sie.

Auch Ute Stephan, Schulleiterin der Grundschule, ist froh über die Entscheidung für ein neues Gebäude. Seit sechs Jahren steigen die Schülerzahlen stetig, sagt sie. 2012 seien es noch 120 Schüler gewesen, dieses Jahr sind es 200. Räumlich sei man sehr beengt. Außerdem fehlten schon immer ein Arztzimmer und kleinere Räume für Gruppenarbeit wie bei Integrationen, für den Förderunterricht oder auch offene Unterrichtsmethoden. „Wir werden eine weitere dreizügige Klassenstufe nicht mehr im Stammhaus unterbringen können“, erklärt Ute Stephan. „Im nächsten Jahr zeichnen sich zwei erste Klassen ab, aber dann geht es schon wieder laut Prognose in die Dreizügigkeit.“ Eine Entscheidung zu einem Standort könne man wahrscheinlich im Oktober erwarten, kündigt der Stadtchef an.

