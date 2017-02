Mehr Platz für die Promnitz bei Hochwasser Die kleine Brücke am Dorfanger wurde angehoben. Große Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz lassen indes weiter auf sich warten.

Die Widerlager der kleinen Fußgängerbrücke wurden jetzt erhöht. Die bisherigen waren nur so hoch wie die Betonpfähle am Ufer. So hat der Fluss nun deutlich mehr Platz.

Beim Hochwasser 2013 staute die kleine Fußgängerbrücke die Promnitz an.

Der Winter hat den Bauleuten erst einmal ins Handwerk gefuscht. „Die Feinarbeiten an den beiden Brückenzugängen müssen noch erledigt werden“, sagt Sabine Kretzschmar vom Radeburger Bauamt. Einfluss auf die Nutzbarkeit und vor allem die erhoffte neue Funktionsfähigkeit des Bauwerks hat das allerdings nicht. Sollte eine schnelle Schneeschmelze in Kombination mit starkem Regen für das Ansteigen der Promnitz sorgen, würde die Brücke dem Wasser jetzt mehr Raum zum Durchfließen lassen.

Denn zum Jahresende hat die Stadt Radeburg die kleine Fußgängerbrücke zwischen Dammweg und Dorfanger in Berbisdorf anheben lassen. „Um rund 30 Zentimeter“, wie Sabine Kretzschmar sagt. Dafür wurden die Widerlager erhöht und der Weg auf beiden Seiten angeschrägt, damit er auch weiterhin barrierefrei nutzbar ist.

Finanziert wurden die Arbeiten mit Fördergeldern für die Beseitigung der 2013 entstandenen Hochwasserschäden. Damals hatte die erst 2004 neu gebaute Brücke die Wassermassen der Promnitz angestaut – und dabei auch Schaden genommen. Ärger hatte es allerdings die unmittelbaren Anlieger getroffen. Bei der Familie Pessert hatte das Wasser die Sandsackbarrieren überwunden und das Erdgeschoss geflutet. Zum dritten Mal seit 2002. Für mehrere Wochen musste das betagte Ehepaar zu ihrer Tochter in die erste Etage ziehen.

Nun hoffen Veronika Stöltzel und ihre Eltern, dass ihnen ein solches Szenario beim nächsten Hochwasser erspart bleibt. Wenn jetzt in der gleichen Zeit mehr Wasser abfließen kann, bringt das Entlastung. Ob diese reicht, lässt sich schwer sagen. „Wir gewinnen dadurch auf jeden Fall Zeit. Wie viel, möchte ich lieber nicht ausprobieren“, ergänzt die Berbisdorferin. In der Stadt geht man davon aus, dass es bei einem vergleichbaren Hochwasser wie 2013 nicht erneut dazu kommt, dass die entfesselte Promnitz an der Brücke angestaut wird.

Auf die Hochwassersituation im gesamten Dorf und weiter flussabwärts in Radeburg hat die Brückenanhebung indes kaum Auswirkungen. Und auch nicht auf die Wassermengen im Graben, der den Schafteich speist, und bei Hochwasser die Grundstücke zwischen ihm und der Promnitz von der anderen Seite bedroht.

Für eine spürbare Entlastung ist es vermutlich erforderlich, dass alle 19 Maßnahmen umgesetzt werden, die im Hochwasserschutzkonzept geplant sind, das Radeburg, Moritzburg und Dresden gemeinsam für die Promnitz und ihre Zuläufe erarbeitet haben. Allerdings ist die Stadt dabei auch auf die Mitarbeit anderer angewiesen. So wurden im Rahmen des Autobahnausbaus bereits verschiedene Projekte umgesetzt. Etwa das Öffnen von Bachläufen zwischen Volkersdorf und Bärnsdorf. Eine weitere Umweltausgleichsmaßnahme, die den Hochwasserschutz verbessern soll, ist im Zusammenhang mit dem Ausbau der S 96 in Volkersdorf geplant. Dabei sollen vom Landesamt für Straßenau und Verkehr im Kirchwald zwischen Bärnsdorf und Berbisdorf Überflutungsflächen geschaffen werden. Der Bau der ingenieurtechnischen Bauwerke der Straße wird nach Ankündigung des Amtes noch in diesem Jahr beginnen. Der eigentliche Straßenbau soll sich dann 2018 anschließen. Wann die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden, ist indes noch nicht bekannt.

Die Stadt selbst wird nach Auskunft von Bürgermeisterin Michaela Ritter in diesem Jahr keine weiteren Baumaßnahmen durchführen. Dafür sollen Planungen und auch Abstimmungen mit den Fachbehörden, insbesondere der Wasser- und Naturschutzbehörden, weitergehen. Diese sind die Voraussetzung für die beiden großen Bauprojekte, mit denen die Stadt die Zuflüsse aus dem Jähnertbach und dem Seifengraben steuern will. Mit Dämmen sollen auf den Feldern Einstauflächen geschaffen werden, umso die Promnitz zu entlasten.

