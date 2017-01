Mehr Platz für die Pestalozzi-Schüler Die Bildungsstätte in Copitz wird ab Frühsommer 2017 saniert und erweitert. Doch die Kosten sind gewaltig.

Auf den ersten Blick sieht die Pestalozzi-Oberschule in Copitz noch ganz passabel aus. Doch die Fenster sind undicht, das Dach desolat, die Elektrik veraltet. Ab dem Frühsommer soll das Gebäude nun saniert werden, darüber hinaus entsteht ein neuer Anbau. © Norbert Millauer

Pirnas Stadträte sollen auf ihrer Sitzung am 24. Januar final den Weg für den geplanten Anbau an die Pestalozzi-Oberschule in Copitz ebnen. Votieren die Abgeordneten mehrheitlich für das millionenteure Großprojekt samt Finanzierungsvorschlag, kann Pirna die Bildungsstätte wie vorgesehen sanieren und erweitern. Nach derzeitigem Stand ist der Baustart für den Frühsommer avisiert.

Weil die Pestalozzi-Oberschule mit akutem Platzmangel und Sanierungsstau an zwei gravierenden Problemen leidet, will die Stadt das Manko in zwei Schritten beseitigen. Aufgrund auch weiter anhaltend hoher Schülerzahlen soll die Bildungsstätte künftig 2,5-zügig fahren. Rund 420 Schüler sollen einmal in dem Haus lernen, unterrichtet und betreut von etwa 30 Lehrern und Erziehern. Räumlich lässt sich diese Aufgabe mit dem bestehenden Gebäude nicht lösen, deswegen soll ein Anbau Abhilfe bei der Platznot schaffen.

Geplant ist, den neuen Flügel von der Schulstraße aus gesehen rechts neben der bereits existierenden Schule zu errichten. Der Neubau erstreckt sich bis zur alten Turnhalle und dockt mit einem Verbindungsgang an den Altbau an. In den oberen Etagen des Anbaus entstehen Schulzimmer, in das Erdgeschoss integrierten die Planer eine zusätzliche Turnhalle. Nach Auskunft des Rathauses dient dieses Sport-Quartier allerdings nur dem Schul- und Vereinssport. Die bereits vorhandene Turnhalle fungiert dann im Schulbetrieb hauptsächlich als Speise- und Gymnastikraum. In den Abendstunden und an Wochenenden hingegen will Pirna die Halle als eine Art Stadtteiltreff für Sportwettkämpfe, aber auch für andere Veranstaltungen jeglicher Art anbieten.

13 Millionen für die Bauarbeiten

Zusätzlich zu dem Neubau muss sich die Stadt auch dem 1888 fertiggestellten Altbau widmen. Vorgesehen ist, das Schulhaus umfassend zu sanieren, da das Rathaus in den zurückliegenden Jahren nur unbedingt notwendige Reparaturen erledigen ließ, damit das Haus nicht geschlossen werden musste. So werden Handwerker beispielsweise die veraltete Elektroinstallation erneuern, das desolate Dach neu decken sowie die undichten Fenster durch neue ersetzen. Darüber hinaus werden die Räume nach einem speziellen pädagogischen Konzept hergerichtet, um künftig Migranten und Integrationsschüler an der Bildungsstätte unterrichten zu können. Gehen die städtischen Pläne auf, sollen sämtliche Arbeiten bis Februar 2019 abgeschlossen sein.

So viel Aufwand ist allerdings teuer: Nach derzeitigem Stand kosten Neubau und Sanierung insgesamt reichlich 13 Millionen Euro. Um das Projekt zu finanzieren, sollen rund 6,23 Millionen Euro Fördermittel aus dem Stadtsanierungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für das Gebiet „Alt-Copitz“, etwa 2,14 Millionen Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ sowie 446 000 Euro aus der Investitionspauschale fließen. Funktioniert alles, muss Pirna einen Eigenanteil von rund 4,6 Millionen Euro beisteuern. Die Finanzhilfe aus dem Stadtsanierungsprogramm ist aber noch nicht bestätigt.

Stadtrat Pirna, 24. Januar, 18 Uhr, gr. Ratssaal, Rathaus

