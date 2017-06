Mehr Platz für die Lockwitz Nieder- und Oberfrauendorf sind jetzt vor Fluten besser geschützt. Dennoch stehen noch Arbeiten an.

Geschiebefang oberhalb des Dorfes Oberhalb von Niederfrauendorf wurde für 55 000 Euro ein natürlicher Geröll- und Geschiebefang errichtet.

Für rund 250 000 Euro wurden der Häuslerweg und die benachbarte Lockwitz in Niederfrauendorf in Ordnung gebracht. Glashüttes Bauamtsleiter Mario Wolf ist mit der Bauausführung zufrieden. Foto: Karl-Ludwig Oberthür

Löschteich mit neuem Ablauf Der Löschteich unmittelbar am Oberfrauendorfer Gerätehaus wurde für rund 25 000 Euro in Ordnung gebracht.

Rotwasserteich mit Betonfassung Auch der Nebenfluss Rotwasser und der dortige Löschteich wurden saniert. Kostenpunkt: 212 000 Euro.

Mauer leitet Wasser ab Diese Mauer soll das Wasser von einem privaten Grundstück oberhalb des Häuslerweges ableiten. Fotos: K.-L. Oberthür

Osterzgebirge. Der Lockwitzbach in Niederfrauendorf ist nicht wiederzuerkennen. Alle Schäden, die das Hochwasser im Juni 2013 hier angerichtet hatte, sind beseitigt worden. Mehr noch: In den letzten Monaten wurden an vielen Stellen neue Böschungen angelegt und Stützwände errichtet. „Wir haben dem Lockwitzbach mehr Platz gegeben“, sagt Glashüttes Bauamtsleiter Mario Wolf. Auch entlang des Häuslerweges. Hier hätte das Bachbett noch breiter werden können, erklärt er. Dennoch verständigte sich das Bauamt zusammen mit dem Planungsbüro Toscano und den Anwohnern auf ein Kompromiss.

Der ist jetzt fertig geworden. „Sollte es noch einmal so einen Starkregen wie im Juni 2013 geben, würde der Lockwitzbach zwar wieder über die Ufer treten und das Wasser wieder auf dieser kleinen Straße fließen“, sagt Wolf. Allerdings würde er diese nicht ausspülen, weil die nun befestigt wurde. Das Wasser würde auf dem Asphalt entlang- und später in den Bach zurückfließen. Denn die Straße besitzt ein Gefälle und zum Bach hin eine Bordsteinkante mit Öffnungen. Die Umgestaltung des Häuslerweges ist nicht die einzige Maßnahme, welche die Stadt Glashütte ergriffen hat, um Nieder- und Oberfrauendorf besser vor dem nächsten Hochwasser zu schützen. An zehn verschiedenen Stellen wurden die Lockwitz und der kleinere Zufluss, das Rotwasser, verändert. Manche dieser Aufträge waren überschaubar. So wurde unter anderem eine Furt unterhalb von Niederfrauendorf für 16 000 Euro wiederhergestellt. Andere Maßnahmen waren hingegen sehr anspruchsvoll, wie der Abschnitt am Häuslerweg. Die Straßen- und Bacherneuerung kostete zusammen 250 000 Euro.

Mit den bisher fertiggestellten Maßnahmen konnte die Stadt den Großteil der geplanten Arbeiten abschließen. Dazu wurden bisher 1,3 Millionen Euro ausgegeben, die Glashütte komplett aus dem Fluthilfefonds finanzieren konnte. Mit den Ausführungen ist das Glashütter Bauamt zufrieden. „Viel Zeit und Kraft kostete die Vorbereitung“, sagt Wolf. Diese lag beim Planungsbüro, speziell bei deren Mitarbeiterin Sandy Stemmler. Sie musste in vielen Fällen die Zustimmung der Anlieger einholen, da die Lockwitz auf Privatgrundstücken verläuft. Und das sei ihr gelungen, lobt der Bauamtsleiter.

Mit dem Abschluss der Arbeiten am Häuslerweg kehrt nun erst einmal Ruhe in Niederfrauendorf ein. Doch die währt nicht lange. Denn noch stehen zwei Maßnahmen an. So soll die Brücke am Spielplatz erneuert werden. Hier muss auch die Böschung in Ordnung gebracht werden. Wesentlich größer wird der Eingriff sein, den Glashütte unweit des Gerätehauses plant. Das steht unweit der Lockwitz und droht, überschwemmt zu werden, da sich Wasser auf einer Wiese stauen kann. Damit es abfließen kann, soll ein Umfluter errichtet werden. Auch der Zufluss zum nahen Fischteich soll erneuert werden. Weil diese Arbeiten einen erheblichen Eingriff in die Landschaft mit sich ziehen, dauern die Planungen länger. Die Experten werden beurteilen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf die Umwelt hat und ob damit Hochwasserrisiken an anderen Stellen höher werden. Auch hier müssen alle Grundstückseigentümer zustimmen. Das letzte Wort bei dieser Maßnahme hat die Landesdirektion in Dresden, sagt Torsten Fleischer vom Bauamt. Deshalb sei noch nicht entschieden, wann die Errichtung des Umfluters starten kann. Ziel sei, im nächsten Jahr zu beginnen.

