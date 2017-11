Mehr Platz für die Kruzianer Auf dem Kreuzcampus wird ein neues Internat errichtet. Dort sollen künftig 44 Chorknaben ihr Zuhause haben. Doch nicht jeder wird es nutzen können.

Für die Sänger aus dem Dresdner Kreuzchor gibt es ein Internat auf dem Campus des Kreuzgymnasiums. Das wird nun erweitert. Bis 2019 soll der Fünfgeschosser fertig sein. © Rene Meinig

In der Welt zu Gast, in Dresden zu Hause. So lautet das Motto des Dresdner Kreuzchors für die Konzertsaison 2017/18. Tatsächlich leben zurzeit fast 100 Kruzianer im Internat auf der Ermelstraße in Striesen, dem Alumnatsgebäude. Künftig soll der Campus Zuwachs bekommen. Für fast fünf Millionen Euro wird ein Neubau errichtet – den nicht jeder nutzen kann.

Denn barrierefrei soll das Gebäude nicht ausgebaut werden. „Durch den Nutzer wird aufgeführt, dass aufgrund der Reisetätigkeit des Kreuzchores die Aufnahme von gehbehinderten Alumnaten auch zukünftig nicht vorgesehen ist“, heißt es in der Entwurfsplanung. Nur das Erdgeschoss ist daher behindertengerecht geplant. Denn dort entstehen Räume, die auch Besuchern geöffnet werden: ein Foyer, Büro-, Beratungs-, Gesprächs- sowie Sanitärräume. Um die Privatsphäre der Kruzianer zu wahren, sind im Erdgeschoss keine Wohn- oder Schlafzimmer geplant. Die entstehen allerdings in den vier darüberliegenden Etagen. Insgesamt wird so für 44 weitere Chorknaben Platz geschaffen und damit die Kapazität auf 134 erhöht.

Die Neulinge sollen in vier Gruppen eingeteilt werden und bewohnen je eine Etage. Die Zimmer sind zum Schulhof ausgerichtet, an der Seite zur Ermelstraße werden Gemeinschaftsräume eingerichtet. Jede Wohngruppe hat außerdem einen Balkon oder eine Terrasse. Auch die Betreuer finden auf der jeweiligen Etage ihren Schlafplatz. Die Arbeiten für den Neubau haben kürzlich begonnen. Bis Sommer kommenden Jahres soll der Rohbau stehen. Dann geht es an den Innenausbau. Ziel ist es, bis August 2019 fertig zu sein; spätestens bis Jahresende. Der Schulalltag der Kruzianer sowie der Schüler des Kreuzgymnasiums soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Eine Auslagerung ist nicht notwendig.

Fast fünf Millionen Euro investiert die Stadt in das moderne Schulgebäude – ein Deal mit der Stiftung Dresdner Kreuzchor. Die hatte sich finanziell an der Modernisierung des Kulturpalastes beteiligt. Im Gegenzug hatte die Stadt sich per Beschluss von 2013 verpflichtet, für das neue Alumnatsgebäude aufzukommen. Planungs-, Ausstattungs- sowie Folgekosten werden allerdings von der Stiftung Dresdner Kreuzchor übernommen.

