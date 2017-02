Gut zu wissen Mehr Platz für die Knirpse In der Kita an der Zschopau wurde ein neuer Raum geschaffen. Ein geliebter fiel dadurch weg. Nun gibt’s aber mehr Komfort.

Die Zschopauknirpse der „Häschengruppe“ haben Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ihren neuen Gruppenraum gezeigt. Dieser sowie ein Bad sind für rund 64 000 Euro gebaut worden. © André Braun

Gemütlich sitzen die Drei- bis Vierjährigen beisammen, schnurpsen ihre Äpfel. Als sie fertig sind, zeigen sie stolz ihr neues Zimmer in der Kita Zschopauknirpse in Waldheim. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) ist gekommen, um sich den umgestalteten Raum anzuschauen. Dieser wirkt hell und freundlich, lädt zum Wohlfühlen ein. Ob ihnen denn der neue Raum gefällt, will Ernst von der „Häschengruppe“ wissen? „Jaaa“ rufen die Kinder. Und was ganz besonders? Die Spielküche, der Puppenwagen und vor allem der viele Platz zum Spielen, Toben, aber auch zum Ausruhen.

Rund 64 000 Euro haben die Sanierung des Raumes und der Einbau eines Waschraums gekostet. „Es gab 35 000 Euro Fördergeld vom Kultusministerium und dem Landratsamt“, sagt Ernst. Die Investition kommt nicht von ungefähr. Kitaleiterin Juliane Enke erklärt: „Wir haben jetzt Platz, um zehn neue Krippenkinder aufnehmen zu können.“ Laut Gesetz steht seit 2013 jedem Kind ab einem Jahr ein Krippenplatz zu. Bürgermeister Ernst sagt, es gebe in der Zschopaustadt mehr Zuzug von jungen Familien. „Die sich hier auch ein Eigenheim bauen“, sagt er. Für deren Kinder müssen Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Die Kita „Zschopauknirpse“ ist für insgesamt 120 Kinder ausgelegt. „Derzeit sind 103 Kinder angemeldet. Aber die Zahl schwankt. Es gibt Anmeldungen und es laufen Eingewöhnungen“, sagt Juliane Enke. Sie sei froh, dass sie nun keine Eltern mehr wegschicken muss, die ihren Nachwuchs in der Einrichtung anmelden möchten. Die meisten würden sich für die Kita in Wohnortnähe suchen. „Oder, weil sie auf dem Weg zur Arbeit liegt oder die Oma in der Nähe wohnt“, erzählt sie. Einigen Erwachsenen sei es aber auch egal, in welcher Einrichtung ihr Kind untergebracht ist – Hauptsache sie haben einen Platz.

Anfang Dezember war mit dem Umbau der Räume begonnen worden. Er habe etwa sechs Wochen gedauert. „Der Gruppenraum war früher ein Mehrzweckraum, das Bad der Snoozle-Raum“, erklärt sie. Für die Kinder sei dieser eine Rückzugsmöglichkeit zum Entspannen gewesen. Der Gruppenraum dient gleichzeitig als Schlafraum. Die Matten stehen aufgereiht in einem Schrank. Jedes Kind hat eine eigene Matratze und eine eigene Decke. „Sie lernen gleich, die Tische und Stühle beiseite zu rücken, damit wir die Betten ausbreiten können“, erzählt Erzieherin Grit Dux. Schließlich würden das die Kindergartenkinder auch so handhaben.

Steffen Ernst lässt sich von der Begeisterung der Knirpse anstecken. „Es ist wirklich schön geworden“, urteilt er. Überhaupt hätten die Waldheimer Kindertagesstätten „einen hohen Standard. Auch die Außengelände sind in gutem Zustand“. Insgesamt schafft die Stadt in diesem Jahr 22 neue Krippenplätze. „In der Kita Wasserplanscher sollen zwölf neue entstehen“, so Ernst. Die Vorbereitungen laufen.

