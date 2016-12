Mehr Platz für die Kinder Die Stadt Glashütte baut die frühere Schule in Schlottwitz um. Darüber werden sich Eltern mit kleinen Kindern freuen.

Die Kindergartenkinder Greta und Mika schauen sich im oberen Stockwerk der Kita in Schlottwitz Bücher an. Im nächsten Jahr soll dieser Raum ein Gruppenraum des Kindergartens sein. © Frank Baldauf

Noch kommen die Kindergartenkinder Greta und Mika nur ins Obergeschoss, um sich hier Bücher in der Bibliothek anzuschauen oder um Sport zu machen. Im kommenden Jahr werden die Knirpse aus den Kindergartengruppen der Schlottwitzer Kita hier täglich sein. Denn das Obergeschoss der früheren Schule wird bis zum Ende der Sommerferien zum Kindergarten umgebaut. Darauf hat sich der Technische Ausschuss am Dienstag verständigt. „Wir haben lange darüber beraten“, sagte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Dabei seien mehrere Varianten geprüft worden. Letztlich befürwortete die Verwaltung folgende Variante. Das Erdgeschoss, das sich zurzeit der Kindergarten und die Krippe teilen, wird künftig nur noch von der Krippe genutzt. Der Kindergarten zieht ins bisher nur teilweise genutzte Obergeschoss um. Das mache Sinn, erklärte Dreßler. Denn die Erzieher müssen die Krippenkinder tragen. Deshalb sei es besser, dass sie im Erdgeschoss bleiben.

Damit die Kleinsten auch die anderen Räume nutzen können, muss hier aber der Sanitärtrakt umgebaut werden. „Krippenkinder sind kleiner, da gelten andere Vorgaben“, erklärt Dreßler. In diesem Zuge soll in der Etage darüber der Sanitärtrakt für den Kindergarten geschaffen werden. Der Technische Ausschuss konnte sich mit dem Vorschlag zur Neugestaltung anfreunden. Es gab keinen Widerspruch, sodass dieses Vorhaben im kommenden Jahr angepackt wird, falls der Stadtrat das zusammen mit dem Haushalt beschließt. Nach Berechnungen der Stadt werden dafür 264 000 Euro gebraucht. Weitere 21 000 Euro wird es kosten, die Räume auszustatten. Da der Umbau gefördert wird, rechnet das Rathaus damit, dass es nur zwischen 135 000 und 150 000 Euro beisteuern muss.

Debatte zur Bauzeit

Das mag auch der Grund sein, weshalb es zu den Kosten und zur Finanzierung keine Debatte gab. Die gab es aber zur geplanten Bauzeit. Diese wird sich über mehrere Wochen hinziehen. Allerdings braucht das Bauamt mindestens drei Wochen für den Um- und Neubau der Sanitäranlagen. Dafür müsse die Kita komplett geschlossen werden, sagte Dreßler. Damit die Eltern das gut händeln können, soll diese Schließzeit in die Sommerferien gelegt werden. Einigen Ausschussmitgliedern erschien die Bauzeit zu kurz. „Das wird nicht zu schaffen sein“, sagt Stadtrat Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach). Er befürchtet, dass sich die Bauarbeiten länger hinziehen werden und die Kinder dann unter Baulärm zu leiden haben. Um das von vornherein auszuschließen, plädierte er für eine längere Schließzeit. Die Kita sollte zwischen fünf und sechs Wochen geschlossen bleiben, schlug er vor. Sein Kollege Lothar Mauer (WG Zeitlos) teilte die Meinung nicht. „Wir sollten flexibel sein, wenn die Arbeiten eine Woche länger dauern, dann muss die Schließzeit verlängert werden“, sagt er.

Das möchte Bürgermeister Dreßler um jeden Preis verhindern. Er hofft, dass drei Wochen reichen werden, um die Arbeiten zu erledigen, die lärmintensiv sind. Von den Eltern könnte man erwarten, dass sie mit drei Wochen Schließzeit klarkommen. Diese könnten diese überbrücken, indem sie in dieser Zeit in den Urlaub fahren oder ihre Eltern bitten, sich um die Kinder zu kümmern. Sollten die Arbeiten dann doch länger dauern, sollte das kein Nachteil sein. „Kinder sind neugierig“, sagt er. Dreßler möchte auch aus einem anderen Grund an der dreiwöchigen Schließzeit festhalten. „Eltern brauchen Planungssicherheit“, sagt er und berief sich auf die Erfahrungen, die er als Familienvater selbst sammeln konnte. Letztlich verständigte sich der Ausschuss dazu, es bei der geplanten dreiwöchigen Schließzeit zu belassen.

