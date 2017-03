Mehr Platz für die Feuerwehr Die Umkleide ist für die 22 aktiven Feuerwehrleute zu klein. Deshalb denkt die Gemeinde nun über Lösungen nach.

Die Höckendorfer Feuerwehrleute sollen mehr Platz bekommen (Symbolfoto). © Uwe Soeder

Die Feuerwehr Höckendorf hat ein Problem. Sie hat zwar genügend Feuerwehrleute, die sich ehrenamtlich engagieren. Es fehlt allerdings der nötige Platz in der Umkleide. Deshalb denkt die Gemeinde Laußnitz nun über Varianten nach, wie sich das Problem lösen lässt. Eine erste Idee wurde jetzt im Gemeinderat erläutert. Die Gemeinde will den großen Sanitärbereich mit Duschen aufgeben, eine Wand herausnehmen lassen und die Umkleide und die dann ehemalige Dusche miteinander verbinden. Der Duschraum wird nicht unbedingt gebraucht, da es noch einen weiteren Sanitärbereich in dem Haus gibt. „Das wird ein kleiner interner Umbau“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. „Nichts Großes.“ Ein Planungsbüro hat sich die Situation vor Ort angeschaut und soll jetzt ein Angebot machen. Schließlich sind trotz allem Auflagen einzuhalten.

Die Gemeinde Laußnitz hat erst im vergangenen Jahr bereits die Umkleide der Feuerwehr in Laußnitz erweitert. Es gab allerdings dort keine Möglichkeiten, die Situation im Haus zu verbessern, deshalb setzten Feuerwehr und Gemeinde auf einen Anbau. Die Fläche der Umkleide ist jetzt dreimal so groß wie vorher. Die Gemeinde nutzte damals allerdings die Chance, um noch andere Gegebenheiten zu verbessern. So bekam die Feuerwehr Rolltore und eine Abgas-Absauganlage.

