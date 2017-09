Gut zu wissen Mehr Platz für den Patienten Das Klinikum Pirna hat ein neues MRT-Gerät. Es ist wesentlich leistungsfähiger als das vorige und nimmt Ängste.

Das Helios Klinikum Pirna hat ein neues MRT-Gerät erworben. Oberarzt Dr. med. Sebastian Gotthard, Schwester Kristina Bau und Chefarzt Dr. med. Lothar Berndt (v.l.) überwachen die Patientin bei der Einfahrt in die Röhre. © Daniel Schäfer

Wer schon einmal in der „Röhre“ lag, kennt das Gefühl: Es ist eng. Für manche Patienten so eng, dass sie Beklemmungen, sogar Panikattacken bekommen.

Diese Ängste werden den Patienten im Klinikum Pirna jetzt genommen, denn vor wenigen Tagen ging ein neues MRT-Gerät in Betrieb. Die moderne Großtechnik besitzt eine breite Liege mit einer Traglast von bis zu 250 Kilogramm und einen extragroßen „Tunnel“. Das ist die Öffnung, in die die Patienten für die Untersuchung geschoben werden. Mit der 70-Zentimeter-Öffnung ist nun mehr Platz, wodurch die Untersuchung komfortabler wird, besonders für Patienten, die unter Klaustrophobie leiden. Auch der beleuchtete Eingang lässt die Tunnelröhre geräumiger aussehen. „Die Verabreichung von beruhigenden Medikamenten vor der Untersuchung kann somit reduziert werden“, sagt Dr. Lothar Berndt, Chefarzt der Radiologie.

Neu ist ebenfalls, dass der Patient über eine automatische Ansage über den Verlauf der Untersuchung informiert wird. Auch Patienten mit Übergewicht haben jetzt mehr Platz in dem Tunnel. Der Mediziner sagt: „Bei dem alten Gerät, das einen Durchmesser von lediglich 60 Zentimetern hatte, mussten wir einige adipöse Patienten wegschicken.“ Außerdem sei die neue Großtechnik wesentlich leiser als das Vorgängermodell, was ebenfalls dem Patienten zugute kommt.

Jedoch bietet das Gerät nicht nur mehr Komfort für den zu Untersuchenden. Es liefert vor allem auch deutlich klarere Bilder. „Mit dem neuen volldigitalen MRT können unsere Patienten nun schneller und dank der hochauflösenden Bilder noch genauer untersucht werden“, erklärt Dr. Berndt. Bereits bei der Messung werden die Bilder digitalisiert und mittels Glasfaserkabel übertragen – auch das erhöht deren Qualität. Mit diesen detaillierteren Bildern können auch kleine Veränderungen im Gehirn, der Wirbelsäule, dem Muskel-Skelettsystem oder den Körpergeweben besser nachgewiesen werden. „Das Gerät eignet sich ebenso zur Suche nach Metastasen im Fall einer Krebserkrankung“, sagt der Chefarzt.

Zusätzlich können Gefäßverschlüsse in allen Bereichen des Körpers sichtbar gemacht werden, was besonders bei der Diagnose von Schlaganfällen und Arteriosklerose eine entscheidende Rolle spielt. „Von der neuen Großtechnik profitieren ebenfalls Patienten mit einer Herzerkrankung, denn das MRT kann zur Untersuchung der Herzfunktion, bei der Diagnose von Herzmuskelentzündungen und Herzinfarkten zum Einsatz kommen“, so Dr. Berndt. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem alten Gerät ist die jetzt mögliche Programmierung, sodass auch bei Patienten schärfere Bilder entstehen, die ein metallisches Implantat haben, wie zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk. Laut Holger Richter von der Herstellerfirma Philips Healthcare ist dieses MRT-Gerät mit dem hohen Leistungsspektrum das einzige im Raum Süd-Ost-Sachsen. Das Unternehmen hat das frühere Gerät übrigens von der Pirnaer Klinik zurückgekauft. Es wird aufgearbeitet und später weltweit angeboten.

Wie viel das neue MRT-Gerät gekostet hat, verrät Klinik-Geschäftsführerin Katrin Möller nicht. „Aber wir haben in der Höhe von mehreren Einfamilienhäusern investiert“, sagte sie bei der offiziellen Übergabe am Freitagnachmittag.

zur Startseite