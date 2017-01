Mehr Platz für den Hirschbach Der Dorfbach hat ein neues Bett bekommen. Glashütte plant, die Arbeiten in diesem Jahr fortzusetzen.

Jörg Paulusch ist sowohl Ortsvorsteher als auch Ortswehrleiter. Deshalb hat er mindestens zwei Gründe, um mit den Arbeiten am Hirschbach zufrieden zu sein. Zum einen wurde durch die Bauarbeiten das Ortsbild aufgewertet, zum anderen steht dem Ort jetzt mehr Löschwasser zur Verfügung.



Hirschbachs Mittelteich sieht auch im Winter idyllisch aus. Leicht blau schimmert das Wasser. Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU) hat den friedlichen Teich auch anders kennengelernt. Als es Anfang Juni 2013 pausenlos regnete und die Bäche vollliefen, staute sich das Wasser auch im Mittelteich. Dieser lief über und setzte den Keller des Nachbargrundstücks unter Wasser. „Die Bewohnerin war verzweifelt und löste den Alarm am Gerätehaus aus“, erzählt er. Paulusch, der auch der Chef der hiesigen Ortswehr ist, kann sich an die dramatischen Stunden noch gut erinnern. Denn an jenem Tag hatten er und die anderen Mitglieder der Hirschbacher Ortswehr alle Hände voll zu tun, da der Dorfbach auch an anderen Stellen im Ort über das Ufer trat. Das Bachbett war den Wassermassen nicht gewachsen.

Künftig wird das so schnell nicht mehr passieren. Davon geht nicht nur Paulusch aus, sondern auch das Glashütter Bauamt. Dieses ließ zwischen Juni und Dezember einen 720 Meter langen Abschnitt des Hirschbaches für 350 000 Euro neu gestalten. Die Dimensionen sind gewaltig, wie der Projektplaner Martin Büchner vom Dresdner Büro Dr. Herold und Lorenz in der Dezember-Stadtratssitzung erklärte. Demnach wurden in den zwölf Teilabschnitten mehr als 1 000 Kubikmeter Erde ausgehoben. Um die Ufer zu schützen, wurden zudem auf einer Länge von rund 80 Metern Pfähle gesetzt. Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) zeigte sich in der Sitzung beeindruckt von den Dimensionen.

Eine Aufgabe bleibt noch

Ursprünglich war eine geringere Bausumme geplant, erklärte Dreßler. Die Stadt habe dann die Möglichkeiten des Förderprogrammes genutzt, um nicht nur die Schäden von 2013, sondern auch Schwachstellen zu beseitigen. Dazu stellte der Freistaat weiteres Geld bereit. „Dank dieser Unterstützung konnte die Stadt den Bachlauf an vielen Stellen aufweiten und nachhaltig sichern“, sagte Dreßler. So wurde der Hirschbach an einigen Stellen freigelegt, an anderer Stelle wurde eine Brücke zurückgebaut. Die Hochwassergefahr im Mitteldorf wurde dadurch minimiert, dass der Teich zunächst ausgebaggert wurde. „Dort hatte sich sehr viel Schlamm abgesetzt“, berichtet Jörg Paulusch. Außerdem wurde die Wand an der Seite zum Grundstück erhöht. Talabwärts wurden die Böschungen des Hirschbachs mit sogenannten Wasserbausteinen befestigt. Die schweren Steine sollen künftig das Ausspülen verhindern.

Mit den Maßnahmen wurde nicht nur der Hochwasserschutz verbessert. Auch das Ortsbild sei aufgewertet worden, sagt der Ortsvorsteher. Leider sorgte das hinter den Kulissen für einigen Ärger. Denn der Hirschbach wurde nicht komplett saniert. Einige Anlieger zeigten dafür kein Verständnis. Sie wollten, dass das Bachbett auch in ihrem Grundstück neu angelegt und dadurch attraktiver gestaltet wird. Doch diese Wünsche blieben unerfüllt, da die Arbeiten nur dort ausgeführt wurden, wo es Schäden beziehungsweise Schwachstellen gab, erklärt Paulusch.

Insgesamt sind die Hirschbacher aber zufrieden. Sie hoffen, dass nun auch der obere Teich in Ordnung gebracht wird, da auch dieser als Löschwasserreservoir gebraucht wird. Einen Anfang hat die Stadt bereits gemacht. Im Zuge der Bauarbeiten wurde der Teich entschlammt. Repariert wurde er nicht, obwohl das nötig ist. „Der Teich ist undicht“, sagt Paulusch. Deshalb müssen dort noch mal die Bauarbeiter ran. Und das soll nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf auch geschehen. Die Verwaltung plant, 2017 hier tätig zu werden.

